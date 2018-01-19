風獅爺購物中心「天擇秘境」開幕 池上鳳珠淚灑會場

2018-01-19 22:18

〔記者吳正庭／金門報導〕日本建築大師隈研吾操刀設計的台開集團金門風獅爺購物中心藝術展場「洸庭」，今天正式開幕並辦理「天擇秘境」首檔展出，邀請藝術家池上鳳珠提供16件精選青花瓷鎏白金作品，池上鳳珠的另一半、國內知名畫家吳炫三，貼心到場站台。

隈研吾2015年曾以明治神宮為靈感，拿下2020年東京奧運主場館「新國立競技場」設計案；隈研吾求好心切，設計的洸庭完成之初，一度將大面積黑幕全部撤下，換成銀白色系至今。

「洸庭」由台開集團董事長邱復生發想，2015年完工，一直找不到適合陳展作品，後來發現透過創作反思自然、環境與生命的關係的池上鳳珠，與隈研吾師法自然及台開「尊重土地、不破壞自然」的土地開發理念不謀而合；邱復生以洸庭最具特色的「光牆」美感，說服池上鳳珠開展。

有感於現場溫馨、隆重，池上鳳珠感動地淚灑會場，她說，洸庭燈光很棒，像是藝術界的魔法師，讓她覺得這次藝術展如同「成年禮」，將是她人生重要轉捩點。

台開指出，池上鳳珠曾行旅亞馬遜叢林、多明尼加與非洲的原始部落等地考察與探索，曾旅居巴黎藝術學院研究創作，入選法國巴黎大皇宮「首都藝術聯合沙龍大展」，今年榮獲法國泰勒基金會藝術大獎。

洸庭位於風獅爺購物中心北棟3樓，總面積約300坪，以「光」命名，源於室內以透明尼龍繩索交織成1片片有機圍屏，再利用光線投射照明形成「光牆」，打破傳統展示牆面，並以大片玻璃創造出室內空間與室外視線零隔絕效果，讓戶外露台區以不規則的木頭線條，散發和風與東方禪意；是台開集團再一次呈現國際級生活質感的人文新地標。

台開表示，「天擇秘境」青花、鎏白金奇譚自即日起至4月22日，在風獅爺購物中心北棟3樓展出。