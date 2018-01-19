「滴滴出行」攻台 交通部緊盯是否違法

2018-01-19 21:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕樂迪科技所代理的滴滴出行，今日推出滴滴計程車服務，2月1日還將推出滴滴順風車服務。交通部路政司副司長張舜清表示，今日已請監理機關去了解滴滴出行的營運行為，只要有發現違法情況，在證據確鑿的情況下，就會依法開罰。

滴滴計程車目前透過提供計程車個體戶，與乘客間的媒合服務為主，目前已招募近2千名合格計程車司機。樂迪總經理王慈雍表示，現正與「全國車隊」洽談合作，未來會視業務需求，評估是否有增加合作需求；金流方面也會落地台灣，計程車目前是依跳錶計費，乘客支付現金方式；除現金支付外，也正與台灣智冠集團的智付通洽談合作，作為未來行動支付平台。

除有計程車服務外，2月1日還將推出順風車服務，藉由媒合白牌車與順路乘客，以共乘分享座位方式，推廣台灣共乘環境。樂迪副總經理蕭明曙表示，順風車可說是一個高效率媒合共乘的平台，跟派遣是不同概念；車主發布幾點從哪出發到哪裡的行程，再讓途中有需要民眾共乘，共乘者需貼補車主油費、過路費、車輛折舊費用，初期以現金方式支付給車主。初期樂迪科技不會跟車主、乘客收取任何資訊服務費用，但未來若向乘客收取服務費，也是屬於APP使用的資訊處理費。

張舜清表示，滴滴出行與計程車合作這塊，若與車隊、車行合作，提供服務主體是計程車客運業，滴滴作為資訊服務平台，就沒有違反計程車客運業、計程車客運服務業的問題。但滴滴現在跟計程車個體戶合作，若有實質營業行為或是對價關係，就有涉及到派遣問題，有違反公路法第77條第3項，未依規定申請核准經營計程車客運服務業者；若違反事實確定，針對樂迪科技可處100萬元至2500萬元罰鍰。

針對順風車業務這塊，張舜清表示，目前還未正式上路，尚不清楚實際營運模式，還不急著評論是否有違法。樂迪科技若完全不跟車主、乘客收費，那就只是一個多功能資訊平台，但有跟車主、乘客有收費行為，不論是資訊處理費、服務費、運費等，就涉及營業行為，交通部會去檢檢視；車主跟乘客收取費用這塊，也會看車主是單純共乘，乘客自願分攤油錢，還是有繞駛去提供服務。若被認定是以白牌車提供載客服務，就違反公路法第77條第2項，違法經營汽車運輸業，針對樂得科技可處100萬至2500萬元罰鍰，針對車主可處10萬元至20萬元罰鍰。