做伙吃有厝味！ 嘉縣老人食堂愈來愈盛行

縣長張花冠（右一）在大林鎮明和里幫老人家炒菜。（記者蔡宗勳攝）

2018-01-19 15:08

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣政府於103年起推出「做伙吃有厝味」老人食堂，初期僅零星社區共襄盛舉，經這兩年大力推動，愈來愈盛行，目前已開辦46家、5家申設中，縣長張花冠中午到大林鎮明和社區活動中心和老人家共進午餐，了解食堂運作狀況。

張花冠指出，嘉義縣關懷老人家沒有上限，食堂食材補助今年將從每人20元提高到30元，希望能有更多的社區和團體投入老人家的用餐服務，讓「關懷今日的老人，就是照顧明日的自己」的敬老風氣融入日常生活。

截至去年底，嘉義縣老年人口為9萬4384人，占全縣人口比例18.46％，而大林鎮老年人口數為6383人，占全鎮比例20.46％，目前設有明和、明華、平林、上林、西林、內林、東林及義和等8個老人食堂，其中明和從103年起，就在社區活動中心開辦老人食堂，在106年衛福部社區評鑑時成績更是名列前矛，而一度因故停辦的東林里今年又復辦。

張花冠中午日由大林鎮代理鎮長葉和平、縣議員吳思蓉陪同，到明和社區活動中心參加關懷據點活動，先進入食堂廚房了解設施及環境衛生，不僅炒起菜來，並幫老人家打菜，場面溫馨。