薯條怎麼長這樣啦？ 超燒的日本速食店限定商品

日本速食店才吃得到的限定商品，到底有多特別呢？（圖片由Sandykaka授權提供）

2018-01-19 11:26

〔影音新聞／綜合報導〕知名連鎖速食業麥當勞與肯德基，你以為全世界的菜單都一樣嗎？另外就算是同一個菜單，你確定全世界都長的一樣嗎？

Youtuber阿倫帶大家來到日本的肯德基，比較跟台灣的有什麼不一樣。原來日本肯德基的脆皮炸雞並不是常駐商品，而是只會期間限定推出，常駐的菜單裡只有薄皮嫩雞。而另一個最大的不同點，就是日本的薯條不是條狀的，而是片狀的呀！與其說這是薯條，不如說是薯片還比較適當。

▲日本肯德基的薯條是片狀的，看起來是馬鈴薯切片。（圖片由Alan Channel / 阿倫頻道授權提供）

另外Youtuber Sandy也帶大家來嘗試日本麥當勞的冬季限定商品，每年日本麥當勞都會推出新的期間限定商品，今年是「三角派」與「熔岩肉桂甜甜圈磚」。三角派分成黑色的「巧克力」口味及白色的「奶油」口味，兩個看起來都是甜食黨不可錯過的商品啊！同時下周麥當勞預計還要再推出三角黑巧克力派的升級版，將加入堅果讓口感更豐富，喜歡巧克力又喜歡堅果的人簡直不可放過啊！

▲日本麥當勞推出的冬季限定三角黑巧克力派。（圖片由Sandykaka授權提供）

另外的熔岩肉桂甜甜圈磚則是沾了肉桂醬的方塊麵包，濃濃的肉桂味讓喜歡肉桂的人簡直欲罷不能，不過對討厭肉桂味的人來說這個商品大概就是新的敵人吧。

▲日本麥當勞推出的熔岩肉桂甜甜圈磚。（圖片由Sandykaka授權提供）

出國旅行時，不妨把速食店加入行程，說不定會有甚麼意外的驚喜呢！