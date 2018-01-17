愛的循環！老五老志工買年貨 獨居長輩回捐發票

2018-01-17 21:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕老五老基金會今、明兩天陪伴獨居長輩到超市採買年貨，今天（17日）20名長輩在志工陪同下購物，享受如家人一起辦年貨的團圓感，他們也現場做愛心，將購物發票再捐贈給基金會，希望幫助更多人。

視力幾乎喪失的78歲賴爺爺罹患慢性病，加上年老退化，行動不便，生活依賴居家服務員協助，平常大多只能待在床上聽收音機，內心渴望出門散心，他已連續4年參與購物活動，他說，這是一年一次唯一可以外出的機會，而且居服員擔心他忘了吃飯，會放一顆水煮蛋在他口袋，讓他可以隨時充飢，這次買年貨，他特地多買一些雞蛋，希望和居家服務員一起分享。

老五老舉辦陪同長輩購物活動邁入第4年，台中服務中心督導吳玉佩說，很多長輩是被動接受外界捐贈關懷，有時無法得到自己真正想要的東西，年節前讓志工陪獨老一起外出採買年貨，讓長輩享受自主購物樂趣，也與人群接觸，意義非凡，這次由吉富公益慈善基金會，提供每名長輩1000元購物金到全聯超市購物。

老五老今年提供全台1500百名獨居長輩幸福年菜、400位長輩外出採買年貨自主購物，還有偏鄉長輩部落集慶節慶圍爐、圓夢計畫、居家修繕等過年關懷活動，有捐款1200元幸福年菜到6600元不同套裝年節愛心捐助，期盼各界愛心響應。

十方啟能中心 推出愛心年菜

台中十方啟能中心也推出愛心年菜做公益，有紅燒富貴豬腳、藥膳花雕蝦、蜜汁肋排等七道年菜，愛心價3588元，也能單點，收入做為十方基金，另訂購年菜捐贈低收入戶以及團購的民眾，可享9折優惠。