男大生租法拉利撞爛車頭 車行：只能全賠或買回去

在台中租賃超跑的謝姓車行店長表示，若超跑發生車禍，解決方式只有把車買下或是「修多少賠多少」。圖為昨晚車禍現場照。（資料照，記者姚岳宏翻攝）

2018-01-17 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕台北市昨日晚間發生一起法拉利跑車擦撞國光客運事故，法拉利車頭幾近全毀，所幸車上21歲邱姓男駕駛及女性友人均為輕傷，由於這台法拉利是邱姓駕駛租來的，邱姓駕駛表明自己願負責所有賠償，不過後續賠償事宜令人好奇，一名在台中租賃超跑的謝姓車行店長表示，若超跑發生車禍，解決方式只有把車買下或是「修多少賠多少」。

根據《聯合報》報導，謝姓店長指出，車行也想把公司的超跑全部納保，但台灣的保險公司幾乎都不願意推出租賃超跑的保單，所以超跑租賃車行才會以賠償所有維修費用或是買回事故車的方式處理。謝姓店長提到，過去車行也曾經把車租給大學生，不過仍需要有一定的「財力證明」，才會決定是否出租。

謝姓店長指出，一般超跑租賃都是以婚禮車隊居多，另外也會接企業客戶的商務接送、藝人公關商演，價格從一天8000元、限駛200公里的一般雙B，到一天10萬元、限駛100公里的賓利都有，超過里程數或是24小時得再加收費用；若租賃期間發生車禍，會要求消費者賠償維修費用的「全額」，消費者也可以照折舊後的車價買回跑車，謝姓店長強調，一般租賃的超跑若發生車禍，都是用這兩種方式處理。