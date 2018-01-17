醫病》中風男子喉嚨卡卡 原來誤吞自己假牙！

2018-01-17 13:20

〔記者謝介裕／南投報導〕小心，狼吞虎嚥吃東西，連自己假牙也吃了﹗這不是電視連續劇的劇情，真實情節發生在南投一名中風患者身上，還好只是整副假牙中的上排活動式假牙被吞入，且卡在喉嚨，並未堵住氣管，否則恐有窒息之虞，經衛福部南投醫院急診室醫師透過異物鉗，才順利將假牙取出，結束這場驚魂記。

南投市一名50多歲的張姓男子，自從中風行動不協調後，日常生活作息便都須靠家人協助，昨晚吃晚餐時，一見桌上有自己最喜愛的佳餚台灣鯛，便張口配飯大吃，吃到一半時覺得喉嚨卡卡的，原以為是魚刺作祟，怎料一開口求援時，其家人才驚見其上排的活動式假牙不翼而飛，並強烈懷疑可能被吞入才造成喉嚨不舒服，立刻將他送往南投醫院救治。

醫師聽完病患家屬陳述後，當下便予以照射X光，結果X光片影像顯示掉落的假牙，的確卡在咽喉部位，隨即以異物鉗將假牙夾取出來，還好未造成咽喉、食道、氣管等器官受到傷害，可說是不幸中之大幸。

南投醫院牙科主任曾光暉說，上了年紀的長者，幾乎都需配戴假牙協助咀嚼功能，除了提醒老人家吃東西要細嚼慢嚥，避免吞入假牙等異物情況發生以外，也建議每半年定期回診就假牙是否磨損、配戴位置有無需要調整等方面進行檢查，進而達到口腔保健的目的。

南投醫院院長洪弘昌表示，假使民眾不慎吞了異物，除了當下立即停止進食以外，也切記不要自行催吐，更不可使用坊間傳言的喝醋、吞飯等方法，以免適得其反，讓病症更加惡化，儘速就醫治療才是上上之策。