醫病》今年首例李斯特菌症 8旬翁疑吃自製魚罐頭惹禍

2018-01-16 15:02

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布國內新增1例李斯特菌症，為今年我國將李斯特菌症列為法定傳染病以來的首例個案，是居住中部的80多歲老翁，去年12月下旬因發燒、嘔吐症狀就醫，後續出現意識不清、昏迷情形，經通報檢驗確診，並引發腦膜炎，但現已逐漸改善，持續住院治療中。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，該名男性有中風病史，近期無旅遊史，平時三餐均以自家烹煮的熟食為主，但發病前曾食用過以生魚醃漬的自製魚罐頭，可能感染源則尚待釐清；目前個案相關接觸者均無疑似症狀。

根據疾管署過去監測資料，國內李斯特菌感染症以65歲以上族群為主，其次為45歲到64歲族群，另有少數母子垂直感染案例。

目前李斯特菌症無疫苗可預防，免疫力正常者不容易受到感染，或感染後僅有腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀，但對年長者、免疫力低下族群、孕婦、胎兒及新生兒則可能引發侵襲性感染。

黃婉婷提醒，李斯特菌症主要經由食用遭污染的食物感染，由於在4℃條件下可持續生長繁殖，需加熱至72°C以上才能殺死，包含生食蔬果、海鮮，或是即時肉品，以及未經殺菌的生乳及乳製品等，均可能有風險，因此民眾要注意做好飲食與手部衛生，且食物要徹底煮熟、處理生熟食應使用不同器具，避免交叉污染。

疾管署提醒，如有發燒、頭痛類似感冒症狀或噁心、嘔吐等腸胃不適等症狀，最好儘速就醫，並主動告知醫師相關飲食及旅遊史等訊息，以及早獲得妥適的治療。