醫病》止痛藥導致不孕？南投醫院：正確用藥很重要

2018-01-16 11:17

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著「美國國家科學院院刊」刊登法國針對止痛藥的最新研究，發現「布洛分」成分的止痛藥，可能會造成體內性腺機能減退，導致男性不孕風險增加後，引發男性朋友高度關注。衛福部南投醫院表示，每種藥物都會有其作用及其潛在的副作用，誠如「水能載舟亦能覆舟」道理一樣，相信只要遵循醫師、藥師指示及適當用藥，便能大大降低不孕的後遺症發生。

南投醫院係地方中心醫院，該研究發布後，關於止痛藥是否會造成男性不孕的諮詢案件，也有日益增多之勢，院方遂特別加以說明。

南投醫院藥劑科主任林鴻昌、藥師胡明哲說，「布洛分」是常見的止痛退燒藥，孩童常用的退燒藥水、成人吃的止痛藥、酸痛貼布，甚至國人愛去藥妝店購買的「EVE止痛藥」、「BUFFERIN止痛藥」，其主要成分都含有「布洛分」，原因在於其副作用較低，對頭痛及生理痛的效果較好。

儘管研究指出布洛分可能會抑制睪丸功能，影響男性賀爾蒙生成，導致生育能力受影響，但藥師強調，對短期使用者來說，該情況會在停止使用後便會恢復正常，因此呼籲男性朋友無須過度擔憂。

目前市面上常見的止痛藥可分成3大種類，其一，乙醯胺酚類止痛藥，也是普拿疼的主要成分，常用來退燒及輕微疼痛止痛，副作用較低，安全性較高，但酗酒者要注意可能會導致肝損害；其二，非類固醇消炎止痛藥，布洛分便是其中1種，消炎、止痛效果較強，常見的副作用為胃腸不適；其三則是鴉片類止痛藥，常用於癌症病患止痛或重度疼痛，且多半屬於管制性藥品。

南投醫院院長洪弘昌表示，每種藥物都有其使用的時機與適應症狀，且每個人的體質不同，藥效或多或少也會有差異，身體若有病痛時最好還是尋找合格的醫師診斷，切勿自行亂服用藥物，尤其，「有病醫病，沒病強身」的服藥陋習更應導正，才能讓健康更有保障。