醫病》老翁牽機車喊肚子痛 竟是魚刺腸穿孔

2018-01-15 23:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕63歲的黃姓男子日前移動機車時肚子突然一陣劇痛，原以為是用力過大早成腹部扭傷，到彰化醫院掛急診檢查發現竟是小腸破裂，只好緊急動手術縫補，黃男表示，2周前誤吞一根小魚刺卡在喉嚨不上不下，一直灌水才吞下腸胃，未料會釀成腸穿孔，嚇得以後不敢吃魚了。

黃男說，自己喜歡吃虱目魚，2週前誤吞一根小魚刺，灌水吞下後無大礙也不以為意，日前幫女兒牽機車時用腹部使力，結果肚子卻莫名其妙痛起來，痛到差點昏厥，趕緊到醫院掛急診，經過電腦斷層檢查，疑似腸穿孔，彰化醫院一般外科主任余明昌判斷如不儘速處理恐引發敗血症，於是會診外科動手術。

手術發現，黃男的小腸有1道約0.5公分的穿孔，但是兇手「魚刺」卻不見了。余明昌表示，一般腸穿孔可能是細菌感染或消化性潰瘍等疾病造成，黃翁明顯是異物導致發炎，推估是魚刺類的東西刺進小腸壁，慢慢發炎而穿孔，稱為「延遲性腸破裂」，魚刺不見可能已被消化或排掉了。

余昌明說，從嘴巴、食道、胃、小腸、大腸到肛門，長度約5公尺，這麼長的距離，無法消化的異物不見得都會順利排出，以魚刺而言，當它卡在喉嚨或食道時，民間常說要用飯糰或水將魚刺吞下去，這並不完全正確，如果魚刺細又尖，還是有可能刺傷小腸壁，建議不管誤吞何種異物，事後還是要找醫生評估處置比較妥當。

北斗鎮台南榮虱目魚店業者表示，虱目魚肉質鮮美，唯一缺點就是魚刺多，所以在烹煮魚身前一定先請專業師父把魚刺剔除，儘管如此也不能保證百分百無刺，客人食用時還是要細嚼慢嚥。