中市府力推大車站計畫 台中車站廣場明動工

2018-01-14 11:34

〔記者張菁雅／台中報導〕配合鐵路高架化，台中市政府推動「台中大車站計畫」，重塑站區都心。其中，台中車站廣場（廣6）工程規劃設置舖面、植栽綠化及調整周邊區域道路及人行道、設置無障礙通路等，為大台中首要入口打造兼具現代化與歷史風貌的新門面，明日將動工，預計8月中旬完工。

建設局長黃玉霖表示，未來台中車站廣場（廣6）工程將改善整體都市景觀，廣場將設置舖面、植栽綠化，也進行周邊區域道路及人行道調整、無障礙通路設置，為民眾打造更安全、舒適的現代化休閒活動場域，同時搭配路型調整與景觀設計，讓現代化廣場及綠意休閒意象，與百年老車站景觀共融，打造台中市國際化入口嶄新門面。

這項工程之前由市府委託鐵路改建工程局中工處代辦，於105年12月6日開工，但期間因都市設計審議及交通維持計畫遲未能通過，導致工程停工，施工廠商因停工提出解約，工程停頓。建設局與鐵工局去年11月9日終止委託代辦，由市府接收辦理，並重新發包，工程經費約1億1800萬元，明日將正式開工。

建設局說明，工程範圍涵蓋建國路及中山路、台灣大道等路口，為有效減少施工期間對站前交通影響，工區劃分為A、B、C、D、E共5區，分兩階段進行。第一階段明日進場，施作A、B、C工區，預計今年5月20日完成；第二階段則進行C、D工區施作，配合開放已完成工區供通行使用，預計今年8月中旬完工。

建設局表示，台中車站廣場完工後，加上鐵工局辦理的新台中車站工程也竣工，台中車站將呈現全新樣貌，加速台中大車站計畫藍圖成形。而工程期間造成民眾及用路人不便，也請市民多加體諒。