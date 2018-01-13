高檔球鞋放踏墊10分鐘不見 小偷竟是「牠」！

名貴球鞋放踏墊遭竊，小偷竟是「牠」。示意圖。（記者蔡宗憲攝）

2018-01-13 23:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕高檔球鞋在台灣有不少玩家，動輒要價近萬元以上，一名男子11日深夜騎機車到速食店購物，將要價5000多元的潮牌球鞋放在機車踏墊，沒想到買完東西發現心愛球鞋失竊，氣得報警抓賊，警方調閱監視器追查，意外發現竟是一條黑狗「犯案」，讓這名受害男子又好氣又好笑。

協助「緝凶」的墾丁派出所員警林才峻、陳晨菱等人表示，當晚近11時，這名男子氣急敗壞請速食店報案，告訴他們這雙球鞋要價超過5000台幣，是極具收藏價值的高檔潮牌球鞋，經網路「炒鞋」後價格可能水漲船高，當時與衣物裝在黃色袋子放機車腳踏墊，「只是到速食店買完東西到走出門口約10分鐘，沒想到就遇到偷鞋賊。」希望能協助調閱監視器。

「但看到監視器畫面時，球鞋主人的表情很複雜。」林才峻等員警說，當他們與失主打開監視器畫面，發現竟是一頭黑狗，先是鬼鬼祟祟走進機車腳踏墊，然後將黃色鞋袋扯下地面，隨即叼著鞋袋轉身瀟灑離去，整個犯案過程不到15秒。

看到小偷竟是條狗，潮鞋主人一臉不可置信，大呼「怎麼會這樣！」隨即跟員警道歉強調「麻煩你們了，這就不必報案了」，急著跑到附近去找尋「竊賊」，希望找回心愛的球鞋，但墾丁派出所表示，球鞋主人至今未告知是否找回心愛潮鞋，詭異的「黑狗大盜」至今可能仍未落網。

「售價5、6千的潮鞋，炒價後確實可能上萬。」潮鞋玩家阿華說，潮鞋價格不斷炒高，除了限量鞋子發售得少，只因「籤運跟財力」一樣重要，有時候沒抽到籤的買家，只能用不合理價格向中籤者購買，一手賣過一手，價格自然水漲船高。

曾排隊抽中潮鞋轉賣獲利的上班族老邱說，不少限量潮鞋都能賣到一倍價以上，甚至「排個2天就能賺到10K」，對低薪時代的台灣社會，實在是請假去排都划算。