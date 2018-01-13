土航最新波音777全貨機 首航選定桃園機場

土耳其航空最新交機的波音777全貨機，首航選定飛來台北再轉赴首爾，桃園機場特別安排灑水接風洗塵儀式代表歡迎土航貨機來台。（記者姚介修攝）

2018-01-13 22:52

〔記者姚介修／桃園機場報導〕土耳其航空最新交機的波音777全貨機首航就選定飛來台北再轉赴首爾，自2015年3月31日土航客機首航台北往返伊斯坦堡後，今晚貨機由烏茲別克斯坦首都塔什干首航桃園機場，停留後搭載52噸的貨物於明日凌晨繼續往韓國首爾，桃園機場為了歡迎首航貨機特別準備過水門儀式接風洗塵。

曾連續4年被Stytrax評選為「歐洲最佳航空公司」的土耳其航空，在2015年3月31日客機首航台北往返伊斯坦堡後，今天（13日）貨機首航台灣桃園機場，每週六由烏茲別克斯坦首都塔什干飛台北，停留上貨後再飛往韓國首爾，每週四則由哈薩克共和國第一大城市阿拉木圖飛台北再轉往韓國仁川，今天桃園機場特別安排灑水接風洗塵儀式，機組員也非常開心首航台灣桃園國際機場。

根據代理作業的永儲倉儲表示，首航貨機在桃園機場上貨52噸，土航為了慶祝貨機首航桃園機場，特別使用2017年12月最新交機的波音777全貨機，土航2015年客機首航台灣是使用空中巴士A340-300型客機往返台北、伊斯坦堡航線，為了加強服務旅客，同年10月土航已經全面使用波音777-300客機飛航台北航線。

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