超豪華幼兒園 白沙鄉托兒所每人坐擁6坪開心農場

白沙鄉托兒所學童很幸福，擁有充滿童趣的「希望天地」。（記者劉禹慶攝）

2018-01-12 13:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕白沙鄉托兒所幼童真是幸福！每人坐擁6坪多的開心農場，不僅空間超大，同時搭配社區營造及爭取經費補助，邀請到素人藝術家林毅城製作浮球裝置藝術，並增設遊憩設施，幕後最大的功臣就是所長黃慶源，鄉長莊美李更是大力支持。

占地2900多平方公尺的「希望天地」，原本是銀合歡雜生的廢耕地，每逢春夏之際，毛毛蟲都會爬進校舍，造成師生不便；黃慶源接任所長後，立即查訪耆老，並由鄉公所調查地籍資料，發現土地分屬3位地主，散居在高雄、屏東及鳳山等地，黃嘗試以電話聯絡，沒有電話就寄信通知，歷經5年多努力，才取得所有地主土地使用同意書。

現在白沙鄉托兒所學童為104人，坐擁678坪的開心農場，每人平分有6坪大空間，部分土地當開心農場，讓小朋友們種植青江菜、白菜、茼蒿及高麗菜等不同蔬菜，由播種、施肥、耕土、除草及收穫等系列過程，都不假他人，自幼了解上天恩賜的食物不能浪費，更打破小朋友不愛吃蔬菜的陋習。

另外，黃慶源也四處尋求資源建設「希望天地」，利用社區營造資源，邀請居住在小赤崁、現服務空軍的素人藝術家林毅城，以浮球製作裝置藝術放置其中，入口處的麻雀更是一鳴驚人，可愛模樣吸引小朋友目光；至於南面原本規劃為花海，但因花期過短，改為草皮，並向縣長陳光復爭取20萬元經費添購遊憩設施，成為托兒所及社區小朋友最佳休憩去處。