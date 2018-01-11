校友批評聲浪中 高醫大董事會選出鐘育志接任校長

2018-01-11 22:22

〔記者方志賢／高雄報導〕在眾多校友質疑、批評聲浪中，高雄醫學大學董事會今天（11日）遴選出第8任校長，由63歲、現任交通大學生物科技學院院長鐘育志當選，名單將送教育部核定，預定7月1日上任。

鐘育志曾任高醫大副校長、高醫大附設醫院副院長、市立小港醫院院長及台灣小兒神經醫學會理事長等職。他專長在小兒科學、小兒神經學、早期療育、神經肌肉學、分子生物學等領域，論文發表逾200篇，專利約10項。

鐘育志研究團隊成功建立全球第一個脊髓肌肉萎縮症動物模式，研究成果曾發表於國際權威醫學期刊《自然─遺傳學》。前年美國核准的脊髓肌肉萎縮症治療藥物，即是根據其研究模式開發而成。

鐘育志的研究團隊也是全世界第一個進行小分子藥物臨床前試驗，可協助醫護人員及家長早期發現脊髓肌肉萎縮症病例及全方位治療的團隊，具有國際公認之學術聲望。

高醫大現任校長劉景寬任期將於6月30日截止，董事會依「私立學校法」，自去年9月起展開新校長遴選作業，有2位教授獲得遴選委員會推薦。高醫董事會今天投票，結果由鐘育志出線。

前年，劉景寬因不滿董事會涉入學校及醫院的人事、財務管理，公開抨擊董事會，校友團體也力挺校長，多次舉辦活動向董事會嗆聲，要求解散董事會。

高醫大校友總會理事長藍傳盛接任後，去年底也召開海內外校友視訊會議，質疑董事會遴選校長「黑箱作業」，並籌組類似董事會功能的委員會，進行校長遴選作業，但董事會在校友批評、質疑聲浪中，今天仍遴選出新任校長。