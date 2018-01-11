柴犬不想回家直接路倒 主人使出絕招來對付

只要察覺到要準備回家了，不想結束散步的柴犬YU就會立刻路倒，沒想到竟然只要靠一招就可以讓牠再度站起來？（圖片由always_with_yu授權提供使用）

2018-01-11 12:36

〔影音新聞／綜合報導〕柴犬因為不想回家而跟主人進行拉鋸戰的事情時有耳聞，到了最後甚至只有搬運回家一招。而日本這隻叫做YU的柴犬也是一例。每次感受到散步要結束，就會立刻臥倒，打死不走，就算主人自己走掉也不打算起來。

就算主人作勢要放生牠，也完全也沒有打算站起來，甚至只抬頭看了一下主人就又繼續躺，就是如此堅決的不想要散步結束，笑翻眾多網友。

只要想躺，隨時隨地都可以躺

不過最近他的飼主終於找到一個方法，可以讓YU願意回家。原來只要祭出點心，再有原則的狗都可以立刻放下所有堅持啊～

網友看了影片也笑翻，表示自家的狗也是要祭出這招，果然只要有吃的，再怎樣不想回家都要回家啊！