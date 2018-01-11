柴犬不想回家直接路倒 主人使出絕招來對付

只要察覺到要準備回家了，不想結束散步的柴犬YU就會立刻路倒，沒想到竟然只要靠一招就可以讓牠再度站起來？（圖片由always_with_yu授權提供使用）
〔影音新聞／綜合報導〕柴犬因為不想回家而跟主人進行拉鋸戰的事情時有耳聞，到了最後甚至只有搬運回家一招。而日本這隻叫做YU的柴犬也是一例。每次感受到散步要結束，就會立刻臥倒，打死不走，就算主人自己走掉也不打算起來。
飼い主が離れても、横になり続けるのか実験してみました。#犬の日 pic.twitter.com/7epKrL2lpB— ゆう （@always_with_yu） 2017年11月1日
就算主人作勢要放生牠，也完全也沒有打算站起來，甚至只抬頭看了一下主人就又繼續躺，就是如此堅決的不想要散步結束，笑翻眾多網友。
只要想躺，隨時隨地都可以躺
暖かい日だったので、ゆうもよく転がりました。#冬至 pic.twitter.com/vqb44hvm7s— ゆう （@always_with_yu） 2017年12月22日
今日の散歩中、めっちゃ可愛い写真撮れた。 pic.twitter.com/A3oYNFKcTD— ゆう （@always_with_yu） 2017年12月16日
1枚目の体勢に入られた時点で、あっこれはもう勝てないな…ってわからせられますね。#家に帰りたくない pic.twitter.com/kWDM8fZL0H— ゆう （@always_with_yu） 2017年12月8日
久しぶりに歩道橋で帰る散歩コース。もうすぐ家だってやっぱ憶えてた。 pic.twitter.com/n78B5Xlz7E— ゆう （@always_with_yu） 2017年12月4日
不過最近他的飼主終於找到一個方法，可以讓YU願意回家。原來只要祭出點心，再有原則的狗都可以立刻放下所有堅持啊～
絶対に起き上がらない犬を、瞬時に起こす実験に成功しました。 pic.twitter.com/3ocnqc9p3U— ゆう （@always_with_yu） 2017年11月29日
網友看了影片也笑翻，表示自家的狗也是要祭出這招，果然只要有吃的，再怎樣不想回家都要回家啊！