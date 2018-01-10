低溫來襲 騎車時體感溫度有多冷 一張表告訴你

機車族的體感溫度與時速表對照圖。（圖擷取自天氣即時預報）

2018-01-10 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕受寒流影響，這兩天已造成全台近60起猝死案。每當低溫來襲，機車族的雙手會被冷風凍僵，寒流來時若以時速50公里騎車，體感溫度接近0度，尤其逆風騎車時，感受更為強烈。「天氣即時預報」在臉書上分享，機車族的體感溫度與時速表對照圖，並貼心提醒如何保暖，引起眾多網友迴響。

低溫持續發威，全台急凍低溫降探10度以下，騎機車通勤的民眾，早晚回家面對冷風陣陣，雙手都凍僵了。據「天氣即時預報」表示，寒流來時（溫度降至10°C以下）機車族以時速50公里騎車，將會感受到近0度的溫度，且逆風騎車的話，因為風速感受擴大，體感溫度會更低。

低溫造成全台有近60起猝死，尤其是超過60歲的老人家和小朋友更要注意身體保暖，早上睡醒多待5分鐘再下床，且搭配洋蔥式穿法，注意頸部、頭部保暖，不僅能預防天冷感冒，更能降低意外猝死的機率。

機車族的保暖重點不僅上訴的建議，也能搭配防風材質的衣物，並戴口罩、手套，騎車時會溫暖許多。除此之外，「天氣即時預報」也貼心附上騎車時速與體感對照表，引起網友大讚「很實用」。

體感溫度為人體感受與溫度計上呈現的溫度有主觀的不同，這種溫度感受差異稱為「體感溫度」。影響體感溫度的高低，冬天時與「風速」呈反比；夏天時與「濕度」呈正比。