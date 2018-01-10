陳菊視察城市花海進度 對雙湖公園高度期待

工務局長趙建喬簡報雙湖公園規劃（記者王榮祥攝）

2018-01-10 12:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊今前往雙湖森林公園與凹仔底森林公園，瞭解農曆年前城市花海施作進度，她對於工務團隊用心相當肯定，也期待花海計畫全面盛開，讓市民朋友充分感受高雄美麗的冬季。

雙湖森林公園是由覆鼎金公墓遷葬後空間改造，第一期園區約 3.6公頃，工務局在墳墓遷葬後進場施工，在坡地上栽植各式花卉，近期已陸續綻放多種花色，連同第二期的波斯花海，預期將是春節期間、高雄熱門景點之一。

工務局指出，雙湖公園緊鄰中山高，堪稱高雄門戶，以往是整面墳區，今年開始將改頭換面，初期先以花海暖場，後續將規劃各種樹林、生態池等空間，打造為優質休憩場域。

凹仔底森林公園原本就是高雄市區指標景點，今年農曆年前，工務局在公園內規劃大片花海，栽植包括金魚草、一串紅、鼠尾草、黃蝦花、矮牽牛、四季海棠等花卉，與青青草地、藍天白雲相映成趣。

陳菊對於兩座公園的花海情況頗為肯定，也指示工務團隊再加把勁，確保花海能夠美麗。

雙湖公園農曆年將以花海與市民朋友見面（記者王榮祥攝）

雙湖公園示意圖（記者王榮祥攝）

雙湖公園原本是公墓，高市府積極改造（記者王榮祥攝）