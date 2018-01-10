台灣大副董選獨董 管中閔當選台大校長被爆無利益迴避

管中閔當選台大校長以來各界聲音兩極。（資料照，記者王敏為攝）

2018-01-10 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕管中閔當選台大校長以來各界聲音兩極，有媒體質疑，管中閔身為台灣大哥大獨董，富邦金控董事長、台灣大哥大副董事長蔡明興則是台大遴選委員會委員，似無遵守利益迴避原則。

《天下雜誌》曾指出，管中閔參選台大校長時，得到的關鍵票是富邦金控董事長蔡明興、廣達電腦總經理梁次震、元大期貨總經理周筱玲3個企業票，才能在最後以12票贏過對手的9票。

《信傳媒》報導，管中閔去年6月14日接任台灣大哥大的獨立董事，台灣大哥大副董事長就是富邦金控董事長蔡明興，蔡明興身為遴選委員之一，過去兩人的關係並未被明顯揭露，遭外界質疑無利益迴避。

報導引用台大校長遴選委員會組織及運作要點指出，遴選委員若與候選人有、或曾經有配偶及三親等內血親、姻親關係，有學位論文指導的師生關係，抑或是有具體事實足認定遴選委員執行職務有偏頗之虞的話，該名委員應迴避請辭。

報導表示，台大校長遴選委員會發言人袁孝維解釋，辦法已經明確訂定哪些狀況需要迴避，因此蔡明興不用迴避。此外，遴選委員事前對候選人進行了解，管對於外界來說是黑馬，但對遴委而言，當選並不意外。