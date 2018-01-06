目擊二戰「玉津丸」遭擊沉 91歲阿公：奇幻漂流倖存

楊天富難忘當時的吉備津號。（記者蔡宗憲攝）

2018-01-06 23:55

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島南端的巴士海峽，在二次大戰曾經歷慘烈的太平洋海戰，著名的「玉津丸」遭盟軍擊沉近5000人喪命，沒想到竟有參與這段歷史的台籍倖存者，91歲的楊天富談起當年誤上「賊船」經歷，戰爭宛如仍在眼前，首度揭開歷史也希望珍惜和平的可貴。

「這輩子從未對其他人完整說過，但海戰、沉船畫面始終留在腦海裡。」坐在車城關懷據點曬著太陽，家住後灣的楊老先生瞇著眼，對本報記者及文史工作者念吉成娓娓道來70多年前的「奇幻漂流」，過程中眼神發亮的模樣，就像當年那個16、17歲的年輕輪機員。

1943年4月，16歲的楊天富剛從屏東車城公學校畢業，10月間，偷偷報考在日本神戶的「輪機短期講習所」，當時日本國內外相當欠缺人才，只要公學校畢業、身體健康便錄取受訓為輪機員，當時楊天富以為是到商船服務，沒想到1944年4月間，他服務的「大阪丸」名為商船，卻是日軍前往塞班島基地的運補船，就這樣被迫參與「太平洋海戰」！

「大阪丸」運補塞班島過程，正是塞班島戰役（Battle of Saipan）前夕，盟軍持續對塞班島炮轟，「大阪丸」在塞班島外海被聯軍的潛水艇襲擊沉沒，楊天富與6名日籍軍人以及40多歲的老船員田中正行（Tanaka Masichi），乘坐船上的竹桶救生艇逃生。

「當時可能年輕，面對茫茫大海一點都不害怕。」楊天富說，漂流時值夏天，海水清涼舒爽，救生艇上還有飲水及乾糧，但9個日本軍人緊張又憂鬱，沒幾天竟都無故暴斃，十天後只有他跟田中被救往附近的菲律賓薩馬爾島samu島（Samal日語），卻因為戰事緊急又被要求「短期入伍」。

在薩馬爾島「入伍」期間，日軍遭盟軍封鎖海域無法運補，為了活命只能吃積存的黃豆，戰友們個個腹瀉，還得躲避菲國游擊隊，鄉下出身的楊天富，懂得島上青木瓜、青香蕉與樹薯可以烹煮裹腹，救了不少同袍度過3個多月，得以活著重回日本。

但1944年8月間，楊天富的輪機專長再次將他帶向大海，被派到日軍名艦「吉備津丸」kamichi）擔任輪機員，對於這艘豪華武裝艦艇，楊天富印象深刻，「船前後各有4門高射炮，還有12支機關槍，這些我都還記得。」

就在楊天富17歲的夏天，玉津丸（Tamachi）、吉備津丸（Kamichi）、秋津丸（Akichi）等船隊，從日本九州門司港載精銳的「關東軍」航向菲律賓，沒想到經過巴士海峽附近，船隊中的「玉津丸」（Tamachi）遭遇聯軍潛艇襲擊，海面布滿戰友殘破大體，清楚聽到落海的日本兵，手握長槍，載浮載沉中仍大喊「天皇萬歲」，韓籍日本兵則大喊「喔母泥」（母親的意思），慘烈畫面讓他一生難忘。

楊天富本以為逃過一劫，1945年8月7日，「吉備津丸」受命自馬尼拉載送500名特殊身分的「婦人」返日，途經巴士海峽外海又遭遇聯軍炮火襲擊，聯軍還緊追至小琉球，楊天富當時充當機槍填彈員，裝填子彈都來不及，炸彈就炸在船邊，連鋼盔都炸飛，還從廚房取來銅鍋充當鋼盔護頭，但艦體已經受到重創，返回日本維修後，又觸及盟軍水雷，擱淺沉沒。

楊天富說，戰後他曾留在日本從事餐飲業，還與年輕時認識的日本女孩重逢，卻因難忘故鄉，仍設法偷渡返台，多年前曾在恆春巧遇前來洽談「潮音寺」設置的「玉津丸」倖存者中島秀次，兩人談及劫後餘生，都不勝唏噓。

文史工作者念吉成說，正著手撰寫關於二戰中關於太平洋戰爭的「巴士海峽之淚一書」，意外發現耆老楊天富是整個故事中最難得的「目擊者」，日本名古屋電視台近日將為此來台製作專輯，希望楊老先生這段深藏內心多年的故事，能夠提醒世人戰爭可怕及和平可貴。