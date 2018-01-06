輔大將停招進修部3系 學生泣訴：請給大家築夢的機會

輔大進修部哲學系學生，對停招消息感到錯愕，懇求教授能「給學生一個築夢的機會」。（資料照，記者葉冠妤攝）

2018-01-06 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕輔仁大學4日召開校務會議，表示將自108學年度起，將停招進修部宗教系、哲學系與中文系；有教師痛批，校方直接停招，根本不符合程序正義。今日有輔大進修部哲學系學生，在臉書PO出「致教授的一封信」，懇求教授保留學術淨土，給學生一個築夢的機會。

該名學生在文中指出，上月27日，突然收到校方通知人文學院部分學系停招的消息，感到錯愕和悲傷，回想自己就讀進修部哲學系的初衷：「因感受到社會怨懟，為了探尋人生價值，而追求知識的本質」，選擇全台唯一設有進修部哲學系的輔仁大學就讀，也對學校美善的心意，心存感激。

就學期間，看到系上有許多年長者，為「追尋人生及自我價值」而需要這個學習場所；也有許多同學，因家庭因素，而無法有良好就學機會，但還是帶著疲憊的身軀來校學習。他認為，進修部人文學系的創立，讓學生更能感到輔大真善美聖的精神，如今校方卻匆促決定停招，實對決策感到失望。

他在文末提到：「身為學生，懇求教授幫助我們，在這樣殘酷的世界，保留一塊學術淨土，給予學生一個築夢的機會。」