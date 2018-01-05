屏大原民專班創意催生 排灣族第一套桌遊上市

屏大原民專班創意催生，排灣族第一套桌遊今發表。（記者羅欣貞攝）

2018-01-05 22:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕把排灣族文化變成一套可供9歲以上小朋友遊玩的桌遊，國立屏東大學原住民專班師生做到了，這套名為《部落公法人》的桌遊融入了排灣族歷史、祭儀、制度與文化，今天（5日）發表、上市，將提撥10%販售盈餘做為排灣民族議會籌備基金，以行動支持原住民自治運動。

指導老師羅永清來自噶瑪蘭族，是排灣族女婿，他說，《部落公法人》桌遊發想來自幾位排灣族民族議會籌備處的朋友，除了希望能發揚排灣族的文化，也要透過桌遊推廣，讓社會大眾能深度探討與理解排灣族文化，研發過程參考許多民族誌與學者專家的研究，經過多方試玩，並在原住民族委員會、屏大原專班多位老師，及屏大創新育成中心的協助與建議下，把這套桌遊發行成為介紹排灣文化的基礎教材。

《部落公法人》桌遊有71張紙牌，以3個5年祭為時間軸，玩家擲骰子決定自己的身分是貴族或平民，不同的身分有不同特長，此外，連發生在原鄉部落的重大歷史事件，例如，埋下日本侵台遠因的羅發號事件，以及外來侵略者帶來的疫情等，都收錄其中，相當深入，首次發行將贈送縣內小學當教材。

除了這套桌遊，原專班同學還自行設計了10幾套桌遊，各有不同的玩法，呈現各個原住民族文化的不同面向，包括排灣族跳棋及達悟族海洋文化的桌遊，還待有興趣的廠商合作開發。相關成品今天至11日在屏大創新育成中心展出。