墾丁遊客量「雪崩」？ 尖峰車流卻屢創新高

2018-01-02 23:18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國內知名景點墾丁國家公園，去年全年的旅遊人次劇減，在年底追日潮下仍難突破500萬人次，但在警方的統計中，卻出現車潮都剛好擠進尖峰時刻的趨勢，甚至創下1小時3300輛車路過的可怕數據，推測有團客冷，但自駕旅遊熱的趨勢。

據墾管處數據，去年園區遊客無法突破500萬，與前年800餘萬相比呈「雪崩」之勢，但再據屏東縣警局的統計，卻發現遊客雖然減少，但尖峰的單小時交通量卻屢創新高的情形。

枋寮鄉是台灣西部往返台東、墾丁的必經之路，因匯集台17線和台1線車輛，每逢連假的放、收假湧入大量車潮，導致車流綿長車速緩慢，警方只能祭出南北向紅綠燈長綠措施，雖然近年長綠縮短至5分鐘，但仍引來部分居民反彈「出門等很久」。

屏東縣警局交通隊長魏坤男說，其實每小時2500輛次以上對枋寮道路來說已呈壅塞，但去年卻是幾乎所有連假都是在3000輛次以上，單小時尖峰皆維持高檔。

據警方統計，歷年元旦總量相較其它連假本來就不突出，且約有1半車輛也分流到台東追曙光，但去年春節出現每小時3000輛次開始，之後228連假適逢土地公生日，除遊客外，到車城福安宮的香客也都在該週南下，每小時達3300輛次的可怕高峰，直到晚上北返車潮才紓解，接下來端午連假則是出現連續兩小時都在3000輛次以上尖峰期。

警方說，去年春假、中秋及國慶日等連假，都出現每小時3000以上輛次，今年元旦雖然下滑，但每小時2500輛次以上也持續2個小時，又因為台東及墾丁北返的車潮同時間在楓港強碰造成迴堵，直到深夜才完全紓解，ptt也因此出現抱怨汽車行駛慢車道的文章。

警方推測，從枋寮到恆春主要幹道僅屏鵝公路（台1線接台26線），實務上觀察到不管平假日，進入恆春半島的遊覽車減少，所以原本以團旅為主力遊客數據下滑，並不意外，但也發現假日自駕小客車旅遊的車潮也增加，進而形成這種總旅遊人次少，但尖峰車潮卻劇增到每小時3000輛次以上情形，推測目前墾丁旅遊有轉變為自助熱、團旅冷的趨勢。