迎接2018！全台跨年煙火大串連（不斷更新）

2018台北101跨年煙火秀深夜登場，主辦單位運用全球密度最高的LED燈網T-Pad搭配煙火和塔身燈光，一起展現多媒體效果。（記者廖振輝攝）

2018-01-01 01:25

上稿時間00:32

更新時間01:25

〔即時新聞／綜合報導〕2018，新年快樂！許多縣市都用璀璨熱烈的煙火秀，迎接新年的到來，而響應減碳取消跨年煙火的縣市，也各有特別的方式來歡送2017，來看看全台各地的跨年倒數表演吧！

【台北101煙火+LED動畫超吸睛 炫迎2018】

北市府前廣場跨年晚會聚集大量人群觀看表演、守候2018年到來。這次煙火秀長達6分鐘，是史上最長，同時101大樓也架設LED燈網，搭配動畫和煙火共同展演。

【（桃園）煙火彩帶迎2018！ 五月天跨年全場沸騰】

2017尾聲全場齊聲倒數，接著看台區觀眾拋出「封王彩帶」，現場氣氛沸騰到最高點，搭配絢麗的煙火，熱鬧迎接2018。

【台中跨年晚會「下雪」 民眾high翻玩雪迎新年】

台中跨年晚會倒數計時迎接新年，今年首度捨棄可能造成空污的煙火迎新年，改以造雪機讓民眾超high迎新年，不少人說，沒有煙火的絢爛，有雪花片片，今年的新年從浪漫開始。。

【台灣最高海拔跨年晚會 璀璨煙火迎來2018】

全台海拔最高的清境跨年晚會，在經歷了飄雪、觀星的浪漫又知性的時刻後，全場倒數，璀璨煙火劃過夜空，一同興奮迎接新的一年。

【日月潭煙火秀 南投跨年新亮點】

「2018南投閃耀新年心」跨年晚會，老、中、少3代跨世代接力演出超過4小時，不但勾起5、6年級生年輕時的回憶，更讓與會民眾彷彿進入時光隧道。

【劍湖山1萬1111發煙火 3萬人寒風中迎新年】

劍湖山跨年晚會重頭戲為11分11秒的摩天輪環場煙火秀，總共施放1萬1111發，現場民眾驚呼聲此起彼落。

【嘉市跨年不放煙火 彩色紙花灑落好夢幻】

嘉義市跨年晚會，延續往年傳統未放煙火，在雷射特效及彩色紙花中，嘉義市長涂醒哲及市議會議長蕭淑麗、蔡小虎、林芯儀等人一同祝福市民「心想事成」，與民眾迎接新的一年。

【台南跨年晚會 賴神獻上這項全國獨家....】

台南心時代跨年晚會在高鐵站前熱鬧登場，歌手群連番獻唱，炒熱氣氛，行政院長賴清德還送上全國獨家的賀歲影音，陪伴鄉親送舊迎新。

【迎接2018 義大首創雙煙火秀璀璨登場】

在現場超過10萬人倒數聲中，午夜0時，高雄義大世界推出全台最長的999秒跨年煙火，照亮璀璨夜空。

【台東「銀星迎新」跨年 共迎2018】

最後30秒現場觀眾、台上演出人員一起倒數，2018出現的第1秒，背板燈柱上呈現迎新2018年的18字樣，大家相互擁抱恭賀，共同迎接2018年的到來。