日月潭煙火秀 南投跨年新亮點

「2018南投閃耀新年心」跨年晚安，吸引爆滿民眾參與。（記者謝介裕攝）

2018-01-01 01:18

〔記者謝介裕／南投報導〕「2018南投閃耀新年心」跨年晚會，今在南投縣立體育場熱鬧登場，老、中、少3代跨世代接力演出超過4小時，不但勾起5、6年級生年輕時的回憶，更讓與會民眾彷彿進入時光隧道，在一首又一首動人樂曲之中，縣長林明溱帶領縣府團隊與大家一起倒數計時，開心送走「雞」年，迎接新的一年「狗」年到來！

睽違5年復辦的日月潭「跨年花火派對」活動，也不讓縣府專美於前，活動採雙主場開唱，分別在水社梅荷園及伊達邵碼頭廣場舉行，水社梅荷園由石家如吉他演出及星光歌手白楚山、貓藤樂團熱力歡唱，伊達邵碼頭廣場則由日月潭街頭藝人接力演出，一起搖擺整夜，最後在凌晨整點時，水社、伊達邵2處潭面煙火秀之中，大家互道新年快樂。

此次南投閃耀新年心晚會，可說是眾星雲集，由幽默風趣的陳大天（小蝦）及活潑可愛的圓圓擔綱主持，夜間7時30分許，在「中峰神鼓隊」、「蒂卡舞團」等在地優質團隊演出中揭開序幕，接著姚可傑、金智娟等人接連演唱「永遠不回頭」、「就在今夜」等民歌時期的經典歌曲，讓人如痴如醉，也忘卻了冷鋒來襲的寒意。

除外，還有年輕人最愛的流行歌手羅美玲、關詩敏、曾沛慈等人，以及「自由權威」、「梭哈」、「大象體操」等樂團接力演出，將現場熱情帶到最高點。

負責規劃該晚會的縣府文化局長林榮森說，此次活動以「南投閃耀新年心」為主題，便是希望讓南投的光芒能從台灣中心閃耀出去，因此會場週邊特別設置農特產品、美食、文創商品區，且還安排摸彩活動，獎品十分豐富，包括電動機車、掃地機器人、卡拉OK麥克風、行車紀錄器、飯店餐券及住宿券等，讓與會民眾情緒也HIGH到最高點。

縣長林明溱指出，目前縣府還有許多重大建設持續推動中，像是青年就業、加強協助農產行銷，以及特色觀光景點的打造等等，盼增進年輕人的在地認同，讓年輕人留在家鄉，一起打造更有活力的觀光首都。

相關影音