101煙火+LED動畫超吸睛 炫迎2018

台北101跨年煙火。（記者羅沛德攝）

2018-01-01 00:20

首次上稿 2017/12/31 23:50

更新時間 2018/01/01 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕2018年報到！雖然今年全台不少地方都有跨年活動，台北市101煙火秀仍吸引不少人前往觀賞，北市府前廣場跨年晚會聚集大量人群觀看表演、守候2018年到來。

2017跨2018煙火秀長達6分鐘，是101史上最長，同時101大樓也架設LED燈網，搭配動畫和煙火共同展演。

根據台北市捷運公司的跨年運量報告，截至昨晚9點為止，捷運全線總運量180.2萬人次，去年同期187萬人次，較去年減少約7萬人。本報稍早指出，北市府前仁愛路雖然人滿為患，一路塞滿到台北市議會前，但兩側市府廣場人潮較往年少。

台北101跨年煙火。（記者林正堃攝）

台北101跨年煙火。（記者羅沛德攝）

台北101跨年煙火。（記者羅沛德攝）

台北101跨年煙火。（記者羅沛德攝）

台北101跨年煙火。（記者羅沛德攝）

台北101跨年煙火。（記者羅沛德攝）

台北101跨年煙火。（記者羅沛德攝）

台北101跨年煙火。（記者羅沛德攝）

台北101跨年煙火。（記者林正堃攝）

台北101跨年煙火。（記者林正堃攝）

台北101跨年煙火。（記者廖振輝攝）

台北101跨年煙火。（記者林正堃攝）

台北101跨年煙火。（記者廖振輝攝）

台北101跨年煙火。（記者林正堃攝）

台北101跨年煙火。（記者廖振輝攝）

台北101跨年煙火。（記者林正堃攝）

台北市府前廣場跨年晚會大景。（記者羅沛德攝）