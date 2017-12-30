惡房東？她爆退租被百般刁難 還因這小黑點遭索賠近8萬

這間72坪的豪宅每月租金高達4萬5千元。（擷取自爆料公社）

2017-12-30 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕惡房東再現？女網友在臉書社團「爆料公社」PO文，表示自己先前在新竹租屋，沒想到在退租時受到百般刁難，房東甚至還索賠近8萬元要買全新廚具，消息傳出後立即引發熱論。

女網友指出，這間72坪的房子每月房租高達4萬5千元，日前提出退租要求時，房東先表示願意退還押金，然而，當她交還鑰匙後對方卻翻臉比翻書還快，認為房東「點交當下沒意見，事後卻派人在屋內找瑕疵，扣住押金，索賠無度！」

女網友表示，當初點交時已將房子打掃得乾乾淨淨，但房東卻在事後派人去挖出下水道的毛髮，並向她索賠清潔費9000元，接著對方更聲稱廚具上出現了水氣造成的黑點，藉此索取7萬7千多元的費用，要求她賠償1個全新的廚具。

女網友坦言，租屋前房仲就曾提醒過她，該單位曾發生過糾紛，當時她不以為意，沒想到糾紛真的發生了，她說，房東在當初交房子的時候也沒拍這麼清楚，現在卻玩起大家來找碴，質疑對方「找盡各種方法，就是為了扣住押金不返還」。

消息傳至爆料公社後引發熱議，有網友認為「合約上若沒寫家具損害歸屬，當初入住時沒檢查跟拍照應該很難認定，若不想賠可能只能上法院了」，也有身為房仲的網友大呼離譜，稱自己「做了多年仲介第一次看到這麼黑的房東」，其餘網友紛紛留言說「處處是陷阱」、「下水道的毛髮也能硬挖起來敲竹槓？這房東是蟑螂嗎」、「這個小黑點就要索賠全新廚具？」