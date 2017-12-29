嘉市高中職新生體檢 3320人僅3％無異樣

2017-12-29 22:15

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市慶昇醫院今（29）日公布「嘉義縣市公私立高中職一年級新生體檢報告」，包括嘉義高中、嘉義女中、嘉義高商、華南商職、嘉義家職、立仁高中、民雄農工等9所學校共3320人，全部受檢學生中僅3%無異樣，其中BMI值異常的超過一半，過重及肥胖者有47％，其中也有6％的學生體重太輕，近視者則佔比44％。體檢報告出爐後，醫院已針對每位學生情況，做醫療與日常生活作息的建議。

內科醫師黃仕達表示，青少年體重過重，改善方面除飲食控制，運動外，還要透過行為矯正方式，改變不健康的飲食行為，及降低靜態生活的需求（看電視，打電動，上網），最後仍需父母及同儕朋友的支持才能維持減重的成效；體重過輕則會引起低血壓、貧血、骨質疏鬆、停經或生理期失調，且要注意是否有厭食症。

而眼睛近視未矯正及矯正後眼鏡度數不足的學生達44％，經分析，各校近視學生的統計數字，嘉中、嘉女學生近視比例低於平均值，反倒是部分技職學校學生近視比例高於60％，近視學生中還有5％兩眼視差太大，須至眼科門診追蹤，並配戴合適眼鏡，避免視力惡化。

另外，還有3％的學生肝指數異常，黃仕達認為可能原因包括是否有飲酒習慣、B肝帶原、肥胖，還有不正常的作息，如喜歡夜衝、夜唱、夜遊等，依中醫理論，半夜1點到3點是肝臟排毒時間，人體需休息或熟睡才有幫助，建議學生不能仗著年輕，仍需保持健康生活習慣，維持正常作息時間。