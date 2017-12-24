哇！彰化百年教堂光雕秀 平安夜華麗登場

華麗燦爛的光雕投射在教堂外觀，吸引民眾拿起手機錄影拍照。（記者陳冠備攝）

2017-12-24 21:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕歡慶耶誕來臨，彰化縣埔心鄉百年教堂「羅厝天主堂」今晚平安夜特別舉辦創意光雕秀，將耶誕節起源投射在具有百年歷史的羅厝天主堂，現場湧進數千人參與盛會，當影像投射到教堂外觀時，民眾們無不驚豔，大讚「好美」。

羅厝天主堂第2年舉辦平安夜光雕秀，晚間6點陸續擠入人潮，光雕秀在晚間9點登場，11分鐘的內容中有，耶誕節起源（耶穌誕生）、善與恩典與天主堂創立等故事，今年還加入「埔心守護神」許再枝醫師行醫一甲子的故事，故事簡潔又感人，引起不少當地居民共鳴。

埔心鄉長張乘瑜表示，光雕秀均以3D動畫繪製，為呈現光雕秀美感，特別請廠商以4台價值百萬，擁有1萬6千超高流明度投射在教堂外牆上而成，所以畫面比去年更華麗、更絢爛，看者無不驚嘆，而且壯觀的光雕秀亦能取代高空煙火，營造溫暖、浪漫又環保的平安夜氣氛。

羅厝天主教堂創建清光緒年間，已有141年歷史，是台灣中部地區第一間天主堂，規模也僅次於高雄市的玫瑰教堂和屏東的萬金教堂，在中部有舉足輕重的地位，外觀結合拜占庭圓頂與哥德式尖塔的建築風格，更是吸引不少遊客參訪，在台灣歷史建築百景中名列第27位。

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