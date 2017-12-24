霧霾逼近台灣 雲圖上看得到超濃、超明顯霾害...

從氣象局的真實色影像衛星雲圖可以非常明顯的霾害，正逐步南下，目前已經抵達台灣東北外海，入夜後恐壟罩台灣。（中央氣象局）

2017-12-24 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕自昨天開始，西半部地區深陷霾害困擾，大多測站都亮出對「敏感族群」不健康與「所有族群」不健康的橘燈、紅燈，現中國霧霾隨東北風接近，從衛星雲圖上就能見到灰棕色的霾已經抵達東北外海，入夜後全台空氣將再度惡化。

天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書表示，昨因風速較弱，擴散條件不佳，所以西半部的空品整個惡化，今天週日空氣品質依然糟糕，雖然午後東北季風開始增強，擴散條件改善，北部空品轉為普通黃燈等級：不過吳聖宇指出，這波冷氣團水氣偏乾，預估沒有很明顯的降雨，反而可能把境外汙染物帶進來更多。

目前華中地區的霾正隨冷空氣南下，從氣象局的真實色影像衛星雲圖可以看到，一股灰棕色的霾逐步南下，目前已經抵達台灣東北外海，入夜後恐壟罩台灣；環保局表示，東北季風增強帶來中國境外污染，粒狀污染物將在中午過後逐漸升高，預估此波境外污染事件將維持至明（25日）白天。

環保局提醒，民眾儘量減少外出，尤其是敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，以及心血管疾病患者，儘量避免在戶外從事劇烈活動。必要外出時，記得配戴口罩做好個人防護，有關空氣品質現況，可參考環保署空氣品質監測網。