台灣旅行團傳雲南遇車禍 車輛翻覆釀10傷

台灣旅行團昨天（22日）在雲南發生車輛翻覆事故。（擷取自微博）

2017-12-23 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕根據「海峽兩岸旅遊交流協會（以下簡稱海旅會）」網站公布的資訊，傳出有來自台灣的旅行團昨天（22日）在雲南發生車輛翻覆事故，導致2人重傷，8人輕傷。

綜合中媒報導，海旅會接獲通報後已啟動緊急應變機制，並派員前往現場了解情況，據悉，目前傷者均在醫院接受治療，雲南省旅遊發展委員會負責人稍早也前往醫院探視及慰問，至於詳細事發經過仍待進一步調查。