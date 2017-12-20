「音」緣廣布！90歲合唱團指揮劉天林 義務教學逾半世紀

退休音樂教授劉天林（右二）義務指導合唱團聲樂及技法，並擔任指揮。（記者李立法攝）

2017-12-20 19:56

〔記者李立法／屏東報導〕屏東師範學院退休音樂教授劉天林生於戰亂，幸獲孤兒院收留及國家栽培，才有機會接觸音樂，並在台灣落地生根。他心存感恩，教學嚴謹，成立屏東第一支兒童合唱團，義務指導對音樂有興趣的各年齡層民眾，無私奉獻數十年如一日，至今高齡90歲，仍持續擔任合唱團指揮，在國內樂壇實屬罕見。

劉天林9歲時被孤兒院收留，因對音樂有興趣，陸續考取山東歌劇學校及上海特勤學校音樂系，主修管弦樂，對「聲樂」及「指揮學」也有研究。他曾追隨大提琴家馬友友的父親馬孝駿教授及俄國皇家音樂學院教授蘇步雷夫等名家，學習樂理及樂器技法，1949年來台後，先後在高雄中學及屏東師專（屏東師範學院及屏東教育大學前身）任教。

劉天林出身貧寒，能接觸音樂，他認為是社會及國家的恩典，為幫助屏東孩子學音樂，透過美聲淨化人心，他於51年成立屏東第一支兒童合唱團，直到83年從屏東師院退休後，仍持續義務指導多支兒童及成人合唱團。

屏東鄉頌合唱團員黃美玫等人說，劉天林把每個學生當成自己的孩子教，不論是樂理、技法或唱腔都十分要求，退休後除了週一、週三，其餘時間都在免費為學生上課，年齡層從國小到60多歲銀髮族，只要有興趣，都可向他學，為屏東樂壇無私奉獻超過半世紀。

劉天林說，多虧學生們常來陪伴他，讓他永保活力與教學動力，他會持續為有興趣學音樂的民眾服務，24日下午3點，由他指揮的屏東鄉頌合唱團，將在屏東藝術館免費演出，歡迎鄉親在場聆聽。