台船結盟海工天王GeoSea 搶食7000億離岸風場商機

2017-12-20 14:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船今天與比利時商DEME集團旗下的GeoSea公司結盟，建構未來包括海事工程、風電施工船隊、水下結構製造、人才培訓，落實全方位的海事工程及維運實力，搶食7000億離岸風場商機。

結盟儀式由台船董事長鄭文隆與DEME集團GeoSea董事長Luc VANDENBULCKE先行簽署合作協議書。台船將與GeoSea合組台船環海風電工程公司，台船將持股50％以上，未來這家公司將負起海上風場施工及技轉本土廠商的責任。

經濟部預定明年第一季後公布首批離岸風場開發商遴選結果，估計開發及建設的總投資金額將超過新台幣7000億元，國內、國外的業者摩拳擦掌。

鄭文隆指出，台船為了進軍風電海工市場，早已全方位佈局，目前正進入收尾階段，除了海工公司及水下結構設備公司之外，台船也將投入本土人才培訓及成立風電船舶公司等領域，並爭取專用碼頭。

鄭文隆說，GeoSea在風電市場聲譽卓著，有助於獲得風場開發商認同，台船也期待引進GeoSea的海工技術、管理經驗，搭配GeoSea完整的工作船隊，可做必要的支援及進行技轉，以有效提升本土海工能量，滿足風場建設所需。

國內離岸風電產業處在起步階段，相關人才供給與認證機制都還有待加強，台船確定與台灣港務公司等相關單位，合組專門培育海事工程人才及認證的公司，預計108年初就可以出現首批結訓的海工人才。