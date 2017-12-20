冷天、保育員妙招盡出 黑猩猩愛喝薑母茶...

紅毛猩猩披上麻布袋禦寒。（台北市立動物園提供）

2017-12-20 14:20

〔記者蔡亞樺／台北報導〕強烈大陸冷氣團來襲，群山環繞的台北市立動物園因為地形的關係，連日來雨勢不斷，居高不下的濕度，使得體感溫度更加冷冽，保育員啟動禦寒保暖措施，備好各式各樣的保暖用品，舉凡地熱、暖氣、照燈、麻布袋、乾草及薑湯等，外用內服應有盡有，讓所有怕冷的動物，都能平安度過冬天的寒流。

現在喝薑茶儼然成為黑猩猩族群的一大享受。（台北市立動物園提供）

動物園表示，動物禦寒保暖的方式既多樣又有趣，例如靈長類動物每當氣溫下降時，總會相互擁抱取暖；智商較高的巨猿科動物則會將麻布袋蓋在身上抵禦寒風，或是坐在暖器的出風口附近，享受一陣陣的熱風吹拂。

台灣獼猴抱在一起取暖。（台北市立動物園提供）

怕冷的黑猩猩早上要外出活動時，會先喝保育員準備的薑茶來保暖，園方表示，為了要讓牠們愛上喝薑茶，保育員像哄小孩一樣，添加比較多的黑糖來吸引牠們，再逐漸將糖份慢慢的減少到健康的比例，現在喝薑茶儼然成為黑猩猩族群的一大享受。

聰明的黑猩猩會將麻布袋墊在地上睡覺。（台北市立動物園提供）

生活在大草原、體型較大的牛科動物，很適應台北冬季的溫差變化，會自己找尋背風處躲避寒風吹襲，另外保育員也會在室內的地面，鋪上一層厚厚的乾草，讓牠們可以舒服地坐臥在上面打盹。至於喜歡泡在水裡的河馬和鱷魚，則會選擇溫度相對較高的水底避寒；背部的皮毛較厚的無尾熊，冷的時候就會捲縮起來，避免流失熱度，乍看之下只見到一團毛茸茸的背影蜷在樹上，模樣十分可愛。

查普曼斑馬群聚在避風處取暖。（台北市立動物園提供）

動物園表示，面對冷氣團頻頻來襲，動物園除了各項保溫設施傾囊而出外，考量動物的生態習性，保育員會適時打開戶外活動場通往室內欄舍的門，讓動物選擇待在戶外或回內舍避寒。