天價滷味驚現西門町？ 泰國遊客傻眼：正常嗎？

泰國遊客表示，這2小碗滷味竟要價490元。（擷取自臉書社團「Travel Taiwan By Yourself เที่ยวไต้หวันด้วยตัวเอง」）

2017-12-20 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕墾丁滷味之亂引發輿論熱議，不少網友因而將墾丁戲稱為「坑丁」，諷刺業者漫天開價坑殺觀光客的行徑。1間疑似開在西門町的滷味攤子今天也遭網友爆料，稱有泰國遊客才買了2小碗滷味竟要價490元，再度引爆網友討論聲浪。

來自泰國的女遊客昨晚在台旅遊時，到路邊的滷味攤用餐，沒想到直到付錢時才知道這2小碗滷味要價490元台幣，嚇得她將此經驗PO上專門討論台灣旅遊的臉書社團「Travel Taiwan By Yourself เที่ยวไต้หวันด้วยตัวเอง（暫譯：台灣旅遊自助行）」。她在文內表示這間滷味很好吃，但仍對價格的公道性存有疑慮，所以才發文詢問其他網友是否被坑。

文章經轉載至臉書不公開社團「爆料公社」後引發熱論，有網友推測這間滷味攤應該開在西門町，還有網友按照片內容分析泰國遊客當晚點的菜色，其中包括滷蛋、豆腐、豬/鴨血、王子麵、高麗菜、蘿蔔、金針菇等食材，表示以台北的市價這樣頂多要價200至250元左右，認為苦主確實被坑了。

對此，其他網友也紛紛留言說「好誇張」、「了不起200吧！490太誇張！」、「台灣人的臉都被這些黑心商人丢光了」、「這樣敲觀光客很糟糕」、「都可以去吃麻辣鍋吃到飽了」、「在台灣吃滷味攤真的要穿禮服、皮鞋了」，此外也有人酸說「便宜吧，某師傅這樣大概要660欸」。