iPhone X持續熱燒 臉部辨識為吸「金」關鍵

2017-12-20 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕iPhone X上月初在台灣開賣就有許多民眾搶購，根據外媒研究機構報告指出，iPhone X的相機功能是帶起初期消費者興趣的關鍵因素，而臉部辨識Face ID的功能是iPhone X於市場產生差異化的主因。

《Patently Apple》報導提到，研究機構Strategy Analytics報告發現，帶動早期消費者產生對於iPhone X興趣的主因，不外乎是iPhone X的相機功能，它的前置鏡頭具有「臉部辨識（Face ID）」的功能，更是讓iPhone X能在智慧型手機市場上，產生區隔化的關鍵因素。

分析中還有提到，初期消費者一開始對Face ID臉部辨識功能，所給予回饋與反應相當正面；根據約80%的購買手機受訪消費者表示，對於iPhone X的顯示螢幕和電池功能皆抱持正面的態度。

根據《中央社》報導，但品牌資產（Brand Equity）的因素對於iPhone X銷售量產生關鍵性的影響，因死忠的果粉的會繼續購買Apple公司所出的產品。

另外，iPhone X出貨時間有縮短的現象，科技網站《Appleinsider》

引述創投公司Loup Ventures的分析師孟斯特（Gene Munster）預期表示，iPhone X於明年1月中旬前會達到供需平衡， 有助iPhoneX第1季的銷售表現，蘋果公司於2018年整體iPhone的平均銷售價格（ASP）將可以達到740美元，明顯地高於市場所預期的705美元，他還有預期第4季開始整體iPhone的平均銷售價格有望提升。