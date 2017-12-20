醫病》乳癌阿姨「癌因性疲憊」 中醫輔助治療後能出遊了

2017-12-20 00:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕癌症西醫治療造成「癌因性疲憊」，中醫輔助治療可緩解！

69歲洪姓婦人2年前發現罹患乳癌，進行放化療，並接受標靶、荷爾蒙治療至今，出現疲倦、口破、暈眩、頭痛、失眠，痛苦得想放棄治療，中醫介入診斷體質為氣陰兩虛，用藥、貼灸、雷射針灸和耳針治療，大幅改善，今年暑假能與家人到宜蘭出遊，持續抗癌。

中山醫學大學附設醫院中西醫療整合科醫師陳柏谷說，根據台灣癌症基金會統計，有7成癌症患者有癌因性疲憊問題，原因不明確，但放化療、標靶及荷爾蒙治療會加重症狀，出現疲倦、貧血、疼痛、脫水等，中醫可依證型氣（血）虛、陰（陽）虛、痰、瘀做治療，部分有健保給付。

洪婦罹患乳癌第2期，切除左乳並清除腋下淋巴，接著做一連串治療，隔天出現癌因性疲憊症狀，嚴重疲倦、體力差，走沒幾步路就氣喘吁吁，非常痛苦，去年11月走路跌倒，又傷及尾椎，加重症狀，去年底開始接受中醫輔助治療。

陳柏谷診斷洪婦因癌症治療造成體質氣陰兩虛，陸續以中藥黨蔘、麥門冬、石菖蒲等，可補氣陰、提振精神，考量她對針灸排斥及感染問題，改以雷射針灸風池、足三里等穴道，治療頭暈、頭痛，也做中藥貼灸在厥陰俞、足三里、天樞等穴道，補脾肺、補氣，改善疲倦，最後做耳針治療，改善頭暈和睡眠。

洪婦每週接受2次中醫治療，症狀大為改善，不再病懨懨，提高生活品質，也更有體力持續治療抗癌。陳柏谷說，中醫輔助治療癌因性疲憊，不限於乳癌，其他癌症也有效果，可申請癌症專案健保給付。