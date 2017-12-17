不畏寒冷與PM2.5 4千馬拉松好手八卦山路跑

彰化市139馬拉松大賽今天清晨鳴槍開跑，跑者們在天色微明時出發，場面浩大。（記者湯世名攝）

2017-12-17 09:22

〔記者湯世名／彰化報導〕氣溫驟降也檔不住路跑熱情！彰化市八卦山139馬拉松路跑今天清晨登場，儘管氣象局發布空氣品質不佳的警報，仍吸引號稱超過4000名跑者齊聚體育場，在縣長魏明谷、市長邱建富等人鳴笛後，浩浩蕩蕩出發，沿途繞經彰化市大佛風景區、139線稜線的綠色隧道，沿路徐徐和風吹拂臉頰，跑者都說：「跑起來很舒服！」。

這場由彰化市公所等單位共同主辦的「彰化139馬拉松大賽」，今天清晨6點在彰化縣立體育場開跑，儘管清晨氣溫一度驟降到僅有攝氏13度，但據邱建富觀察有超過4000名跑者、親子們不畏寒流齊聚。鳴笛開跑時，大批跑者邁步出發。

由於139線是彰化縣最高山「八卦山」的稜線，沿途風景優美，生態景觀豐富，還可飽覽彰化平原景致，陸續經過八卦山大佛風景區，以及由台灣欒樹、小葉欖仁組成的綠色隧道和櫻花大道，讓跑者們感受路跑的樂趣，置身林木間，吸收芬多精，不少親子們都是邊跑步邊欣賞，還一邊拍照，相當愜意。

參加過多個地區馬拉松路跑的跑者說，八卦山稜線139線馬拉松，沿途風景雖美，但山路高低起伏大，對體力負荷是很大考驗，尤其是今天清晨氣溫驟降，是一個甚具挑戰性的馬拉松競賽，明年他還要再來參賽。

彰化市139馬拉松大賽，今天清晨由縣長魏明谷（右4）、市長邱建富（右3）等人引領下開跑。（記者湯世名攝）