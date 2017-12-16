墾丁滷味之亂 消保官殺到現場：應等買方同意售價再作

屏縣消保官吳清宜到場稽查。（記者蔡宗憲攝）

2017-12-16 20:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁大街吳師傅滷味2盤1845元，衍生出墾丁消費風波，吳師傅昨對一則「4人吃6千」的網路不實指控提告，墾丁社區發展協會也宣示成立「即時消費糾紛小組」，屏縣消保官吳清宜則到場稽查，要求店家「資訊揭露更明確、等買方同意售價再作。」

吳清宜表示，滷味事件中，爭議最大的是「時價」部分，部分食材確實會因天災或季節浮動，店家時價旁應註明目前價格，讓消費者明確知道。

至於售價高低，雖然店家多數有明確標價，店家「秤重、製作、告知售價」流程，未來應修改為「秤重、告知售價、製作」，讓消費者先知道價格，至少完成口頭交易後再製作，以免衍生類似糾紛。

由於滷味事件影響攤商聲譽，墾丁社區發展協會與墾丁派出所合作成立「即時消費糾紛小組」窗口，希望消費者有發現不合理狀況，都可以撥打0935826323專線投訴，避免買賣雙方「空口說白話」互相指責的狀況。

墾丁社區發展協會理事長戴榮義指出，墾丁大街過去常被抨擊「貴又髒」，這幾個月社區認養台26線墾丁大街的清潔工作，沿線擺放垃圾桶，每晚定時收取觀光客的隨手垃圾後，已完全解決「髒」的問題。

為人詬病的高物價、低品質的消費糾紛，戴榮義認為，消費行為與消費市場應該是建立在「以市場秩序為基礎的市場機制」之上，提供申訴管道就是希望化解不必要的糾紛。

戴榮義說，呼籲墾丁大街業者應詳實標價，說明商品型態與服務品項、童叟無欺，讓觀光客在透明消費資訊下選擇，在資訊發達時代，商品不能物超所值，將很快被淘汰。

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