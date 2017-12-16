「大立菊」營造耶誕氣氛 「眾星雲菊」溪頭熱鬧展出

「眾星雲菊」大立菊聯展，今在台大實驗林管處溪頭自然教育園區展開，各式各樣菊花爭奇鬥艷，美不勝收。（記者謝介裕攝）

2017-12-16 16:13

〔記者謝介裕／南投報導〕「眾星雲菊」大立菊聯展，今日從台北移師南投縣台大實驗林管處溪頭自然教育園區中展出，每盆綻放的花朵從400多朵迄1000多朵不等，令人嘖嘖稱奇，並感受到「數大就是美」的美感！

花團錦簇士林官邸菊展甫結束，為傳承、發揚台灣的花卉技藝，並讓更多民眾看見台灣的菊花之美，台大實驗林管處遂與台北市政府工務局公園路燈工程管理處合作，接續舉辦「眾星雲菊」台北‧溪頭大立菊聯展活動。

今日開幕後，立刻吸引一股賞花熱潮，從小花菊、大花菊迄大立菊，各式各樣的菊花爭奇鬥艷，令人目不暇給，還不時可見民眾或趴或蹲下去查看大立菊綻放的花朵是否出自同一株？民眾好奇的動作也增添趣味的一面。

台大實驗林管處長蔡明哲指出，其實，「大立菊」是1種造型菊栽培手法，並非菊花品種，且每朵花朵大小也都相同並整齊的排列，十分有立體感，外界才以「大立菊」稱之。

此次園區展出的「大立菊」總共有9座，花朵數量最多達1000餘朵，且配合耶誕節即將到來，還刻意結合園區綠樹、花草營造出充滿歡樂、繽紛的耶誕氛圍，展出時間自今日起至明年1月2日止，提醒遊客賞花時切勿隨意踫觸或採摘，以免造成花朵提早枯萎、掉落，進而與民眾一起分享園藝技術改良的成果。