曾是彰市火車站地標 喬友大樓拉皮盼變身背包客棧

2017-12-15 13:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕已閒置12年的彰化市火車站地標「喬友」大樓，大廈管理委員會目前進行外牆拉皮工程中，明年1月將正式提出旅館和餐飲經營申請，「喬友」大廈管理委員會主任委員蔡進峰表示，申請時間約9個月，預計最快明年底前即可正式活化營運。

蔡進峰指出，目前進行中的活化「喬友」大樓規劃案，1樓維持目前狀態仍是電動遊藝場所、2樓到6樓朝生活五金大賣場和書展及做月子中心構思，7樓到9樓做輕旅行的背包客旅館，頂樓16樓朝空中花園的咖啡廣場設計，地下1樓為東南亞異國美食街，地下2樓到3樓做停車場規劃，預計劃設50個停車位。

他表示，「喬友」大樓共16樓層，每個樓層面積約310坪，空間方正，活化成功的話，對帶動彰化火車站商圈繁榮，深具指標性的意義，目前進行中的外牆拉皮工程，朝節能抗風壓設計，竣工後將讓火車站街景煥然一新。

今天前往「喬友」大樓勘查的彰化市長邱建富，走到地下室時，看到送給民眾的匾額遭棄置在此，匾額上寫著「有口皆碑」，他笑笑說，希望大樓活化成功後，成為民眾「有口皆碑」的遊樂新天地，公所期待更樂見閒置10多年的大樓，脫胎換骨翻身成金雞母。

高聳在彰化市火車站前中正路上的喬友大廈，在82年開幕時，這棟地下3樓、地上16樓的建物，包括百貨商場、KTV、遊樂世界、冰宮等等，繁榮至極，曾是彰化市人潮和錢潮匯集的熱點，後來卻因管理問題與多次遭受祝融，業者陸續撤出，喬友大廈不再耀眼，最後僅剩1樓營業電動遊藝場所，大樓閒置形同荒廢，十分可惜。