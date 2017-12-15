康橋與台師大、清大等合組師培策略聯盟 首屆選出6名獎助生

2017-12-15 11:03

〔記者林曉雲／台北報導〕康橋國際學校與台灣師大、國北教大、台北市立大學及清華大學等合組「教育產學合作策略聯盟」，以培育康橋系列學校未來所需師資，歷經4個多月評選，首屆共有6位優秀的學生通過甄選，獲得康橋106學年度師資類公費生2到3年獎助金。

康校國際學校發言人許牧民表示，原本今年擬給予11個類公費生的名額，但由於第一年首度實施，宣傳期程較短且理工類科教師報名從缺，在擇優取才原則下，106學年度只錄取6名獎助生，分別為台北市立大學4名，國立台北教育大學1名、國立台灣師範大學1名，現已與康橋國際學校完成簽約，享有在學期間每月8000元的獎助金，最長獎助三年，畢業後將依其簽約志願，分別於108、109學年度分發至康橋系列學校擔任教師。

針對獎助生後續的培育工作，董事長李萬吉表示：接下來將比照卓獎生和公費生制度，康橋會與合作大學共同完成對學生的輔導檢核，每學期召開導師會報和歷程檔案審查，針對學校的服務學習狀況進行研商，讓獎助生在大學、研究所養成的理論課程，能即時於康橋學校獲得實踐和經驗累積、盡快教學上手，以縮短未來初任教師的不適應期。

許牧民表示，未來康橋國際學校除與大學合作師資生獎助，也將在課程與教學上跟4所大學，在優秀學生的拔尖培育、多元豐富的課程創新和教師精進教學上有更廣泛的合作。