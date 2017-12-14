詩人余光中病逝 高醫及中山大學證實

2017-12-14 13:12

［記者黃旭磊／高雄報導］中山大學榮譽退休教授余光中病逝，享壽90歲。高醫中午表示，病人家屬要求保密，不公開病情，但消息為真；而中山大學表示，今天（14日）早上10點04分過世，家屬不願被打擾，校方將全力協助辦理後事。

余光中上週疑似小中風住院檢查，又因肺部感染轉進加護病房，家人從國外趕回隨侍，院方啟動醫療小組，無奈仍回天乏術，高醫表示，會適時公布相關訊息。

余光中與妻子范我存去年在鑽石婚前夕，范我存腸道出血住院，隔天，余光中在住家大樓附近跌倒，顱內出血住院，所幸雙雙好轉，出院後以捐助弱勢團體方式度過結婚60年，外人稱羨。

不過，余光中今年以來身軀愈形瘦弱，進食也少，上週疑因氣溫驟降住院，醫師認為天氣改變影響慢性病況，住院觀查幾天後建議靜養為宜，可惜病情惡化。

中山大學表示，得知余光中教授過世的消息，非常震驚與遺憾；余教授在中山大學外文系任教32年，深受全校師生員愛戴，其不僅是中山的「鎮校之寶」，更是藝文界先驅，對中山的貢獻卓越，作育英才無數，全校師生員得知消息哀慟逾恆。

中山大學校長鄭英耀表示，校方將全力協助家屬處理辦理後續事宜，懇請外界暫時給予家屬哀悼時間，感謝外界關心並請一同為余光中教授及其家屬祝禱。