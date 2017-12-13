彰銀北門分行不登錄歷建 都更續行

2017-12-13 13:42

〔記者沈佩瑤／台北報導〕位於台北市大同區延平北路一段、彰化銀行北門分行舊址預備都更，原預計今年8月拆除，5月時有民眾提報該棟建物具文化價值，都更暫緩。在今天上午舉行的文化資產審議會中，文資委員決議，確定不登錄為歷史建築，但建議透過都更審議，將彰銀的立面原貌保留。

彰化銀行北門分行於1948年落成，建物屬戰後建築，彰化銀行代表指出，期間經歷19次增建與改建。文資委員兩次會勘後認為，建物見證大稻埕歷史，具有歷史承續意義，但建物空間價值主要在於騎樓及立面，建議應考慮歷史保存與都市開發兼顧方式，彈性保存。

上午舉行的文資審議會中，文資委員王惠君、李乾朗等人認為，建物的價值保存，不一定要用文化資產角度，建議可以透過都市更新、都市設計審議，讓建物以恢復原有立面設計保存，不需要登錄為歷史建築。

文資委員詹添全直言，只要立面仿原貌呈現，應不失歷史地位，若是因為擁有一個名稱叫做「台北分行」，就給一個歷史建築的名號，有點黃袍加身，也沒有這個必要，就保存觀點，只要都更將立面以原材料、原貌呈現，也不一定要再給一個文資身分。

擔任會議主席的副市長鄧家基，最後依委員意見裁示，彰銀北門分行舊址改以都更審議程序，保存歷史記憶及意向，由文化局擔任監督幕僚，確定不登錄為歷史建築。