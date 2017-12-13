12/13 各報重點新聞一覽

立法院公投法修正案三讀通過，民進黨立委們拿著看板海報一同歡呼。（記者王藝菘攝）

2017-12-13 06:15

自由時報

公投法三讀 門檻全大降

立法院院會昨三讀通過「公民投票法部分條文修正案」，包括提案、連署、通過門檻全面調降，通過門檻更改為簡單多數決，有效同意票多於不同意票且達投票權人總額四分之一以上即通過，歷經十四個寒暑，終於宣告打破「鳥籠公投」。

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川普簽署國防授權法案// 研究美台軍艦互訪

經美國參、眾兩院整合後的國防授權法案版本，美國總統川普十二日中午在白宮簽署二○一八年美國國防授權法案，美國未來可望強化美台軍事交流，讓台灣維持足夠的自我防禦能力，並考慮重新建立美台海軍艦艇互訪的適宜性與可行性。

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高工靚女 無畏腫瘤活得更精采

「生病後反而變得更樂觀」，台北市南港高工土木科三年級林亭妤雖罹患腫瘤，仍考取四張丙級專業證照，又積極參與志工服務一百三十六小時，遠超過規定門檻，就是為了生命不留白。她昨天獲市長柯文哲頒獎表揚。

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蘋果日報

何守正 當小三面甩小嫻

37歲小嫻和前球星何守正在結婚近5周年爆出離婚震撼彈，震驚演藝圈！導火線傳出是何守正跟「正能量Fitness」健身房女職員曖昧，小嫻的密友昨透露3人曾面對面攤牌，何守正當著女職員的面跟小嫻提分手，小嫻心寒，黯然退出。對此小嫻昨沒否認，她回應：「離婚本來就是兩敗俱傷，我能做的就是不口出惡言。」但何守正稍晚發聲明駁斥有小三，表示與小嫻因想法及生活差距才漸失共識。

政府勸工商加薪 張忠謀：有違自由市場

行政院長賴清德昨舉行上任首場工商早餐會，呼籲工商界加薪，工商協進會理事長林伯豐、台灣大董事長蔡明忠等商界代表多表樂意配合，惟難得與會的台積電董事長張忠謀卻有不同看法，他直言薪水是自由市場，「政府勸進有違自由人力市場規矩。」勞團則聚集在門口丟饅頭抗議，要賴揆出來和勞工一起吃早餐。

聯合報

公投法門檻大幅下修 1800人就可提案

立法院昨三讀通過「公民投票法」修正案，各項門檻大幅下修。公投提案門檻下修至應達最近一次總統、副總統選舉的選舉人總數萬分之一以上，成案連署人數應達選舉人總數百分之一點五以上，最後通過門檻降為同意票數多於不同意票數，且同意票超過選舉人總數四分之一，即為通過。

川普簽國防授權法 美台軍艦互停列國會意見

美國總統川普於美東時間十二日中午十二時（台北時間十三日凌晨一時），在白宮簽署「二○一八財政年度國防授權法」（ＮＤＡＡ）成為法律，ＮＤＡＡ提到，國會認為美方應考量美台軍艦互停的適當性與可行性、資深官員交流，以及應邀請台灣軍隊參加「紅旗」軍演等。

中國時報

賴拜託投資台灣 大老回應要核電

在外有勞團丟饅頭抗議聲中，行政院長賴清德昨（12）日在「工商早餐會」中向與會企業界提出「投資台灣」、「提高員工起薪」、「多多指教」的三個拜託：工商協進會理事長林伯豐則以「核能發電」、「凍漲基本工資」、「政策鬆綁」等三要，來回應「三拜託」。

嚇阻惡老闆 勞團籲過勞課刑責

《勞基法》再修引起勞工過勞疑慮，工傷協會、人民民主陣線、基層護理產業工會等勞團昨天到立法院前抗議，高喊「政策殺人沒人性，超時過勞課刑責」，以嚇阻惡質雇主。國民黨立委陳學聖出面回應，強調一定會提案將過勞課刑責入法。