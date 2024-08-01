反對大桃坪土石堆置場設置 頭屋明德村民搶救觀光

反對大桃坪土石堆置場設置自救會成員及頭屋明德村民，到苗縣府第一辦公大樓前拉布條搶救明德水庫觀光。（記者張勳騰攝）

2024/08/01 11:58

〔記者張勳騰／苗栗報導〕有開發公司爭取在苗栗縣造橋鄉申請土石方資源堆置場，苗栗縣政府今（1）日召開最後一次非都市土地開發審議大會，反大桃坪土石方堆置場自救會及明德村民近50人，到場表達反對立場；頭屋鄉明德村長謝文達指出，土資場設立後，未來每小時平均有26輛大車出入，將嚴重影響地方居民及明德水庫的觀光；自救會長李禮爐也表達強烈反對抗到立場，並指開發面積如此大，應送內政部相關單位審查。

近50位自救會成員今天上午在苗栗縣政府第一辦公大樓前拉起「反對土石堆置場設水源區旁，污染水資源環境」、「要守護明德的好山好水」布條，縣議員曾玟學、頭屋鄉代會主席涂金臺、副主席范賢達、代表彭清文、造橋鄉大龍村長盧松源等人都到場聲援，一行人高喊「搶救明德水庫觀光，反對設大桃坪土石堆置場」等口號。

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自救會長李禮爐指出，大桃坪土資場佔地26公頃，設置後將影響造橋、三灣及頭份及竹南、頭屋等鄉鎮市21萬多人口，8所學校，污染農田300公頃，更污染明德水庫水源，全案計畫10年，前縣長徐耀昌時退件，縣長鍾東錦上任後三個月就核准，相關業務單位承辦人員書面審查蓋章後，就送環保局找委員審查，工商發展處也完成土地變更，此案因佔地廣大，是否應送內政部相關單位審查？因影響居民權益，他強烈反對到底。

涂金臺則表示，全案已抗爭多次，土資場將造成明德村交通負荷、水源污染，影響甚鉅，他將與鄉親站在一起。

明德村長謝文達說，苗栗縣政府積極向中央爭取經費發展明德水庫觀光，大桃坪土石方堆置場出入廢棄物清運車的主要道路為明德水庫的126縣道，環評說明書提到每小時平均有26部大車出入，對明德水庫周邊交通及居民將帶來嚴重影響，更嚴重污染水庫水源，地方極力反對設置。

自救會成員高喊「搶救明德水庫觀光，反對設大桃坪土石堆置場」等口號。（記者張勳騰攝）

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