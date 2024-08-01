僑委會「海外青年英語服務營」成果發表 國教署鼓勵響應雙語政策

僑委會委員長徐佳青表示，不少志工皆有受颱風影響，而這正是在山上、農村、海邊生活的小朋友們經常碰到的真實一面，希望透過大家積極的努力，可以讓小朋友們未來長大更有能力。（記者黃靖媗攝）

2024/08/01 11:42

〔記者黃靖媗／台北報導〕僑務委員會今（1）日舉辦「2024年海外青年英語服務營」成果發表會，這次服務營期間正逢凱米颱風，僑委會委員長徐佳青表示，不少志工皆有受颱風影響，而這正是在山上、農村、海邊生活的小朋友們經常碰到的真實一面，希望透過大家積極的努力，可以讓小朋友們未來長大更有能力。

國教署副組長蕭奕志則說，教育部正在推動「2030雙語政策」，鼓勵更多海外青年進修英語教師教學資格並來台教學。

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僑委會指出，為落實推動國際志工服務精神，鼓勵海外志工投入國內英語教學，僑務委員會與教育部、客家委員會及原住民族委員會，共同規劃辦理「海外青年英語服務營」，由僑務委員會負責招募海外僑青來台，教育部、客家委員會及原住民族委員會負責志工教育訓練及在校英語教學服務。

僑委會說明，「海外青年英語服務營」活動為期4週，第1週為教育訓練週，海外志工由教育界師長指導習得志工教學技巧，並共同產出教學教材；第2、3週到校進行英語教學，帶領各校不同年齡的學生，透過遊戲等方式來學習英語，也讓各校學生們，藉由來自全球不同國家的志工，認識不同文化；活動最後1週為寶島參訪，帶領各位志工到台灣著名景點參訪，親身接觸台灣歷史、人文文化、自然風景、文創發展等，感受台灣的多元文化。

僑委會委員長徐佳青於成果發表會致詞表示，志工朋友們一定會帶著酸甜苦辣不同心情回到家中，期待各位志工下次能再有機會來台。

而這次海外青年英語服務營舉辦時，也正好遇到凱米颱風，徐佳青指出，這次颱風「不是特別強」，但是雨勢強烈，不少志工皆有受到影響，這正是在山上、農村、海邊生活的小朋友們經常碰到的真實一面，希望透過大家積極的努力，可以幫助小朋友，讓小朋友們未來長大更有能力、更強壯，能改變不好的地方。

教育部國民及學前教育署副組長蕭奕志致詞表示，相信這場活動最大的目的就是讓大家可以認識不同地區、國家的朋友，也讓大家更認識台灣。

蕭奕志也指出，教育部正在推動「2030雙語政策」，鼓勵更多海外青年進修英語教師教學資格並來台教學。

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