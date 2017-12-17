天天吃好料》南投信義慢午廚房 精緻布農族料理

信義鄉布農風味餐「慢午廚房」，將野菜加入玉子燒、可樂餅、越南春捲、焗烤塔中，味道令人相當驚豔。（記者劉濱銓攝）

2017-12-17 09:10

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉望美村布農風味餐「慢午廚房」，長期鑽研原民風味料理，尤其將原民野菜入菜，透過精緻可口的洋食料理，呈現野菜美味，讓人在品嘗過程中，屢屢感受到野菜帶來的層次與驚喜，有別於傳統的原民風味桌菜，單點套餐更是受到小家庭散客歡迎。

餐廳老闆是布農族人松芳古（布農名：伊畢），多年前在一次除夕夜因忙於服務團客，突然有4名散客上門詢問餐點，但礙於桌菜經營型態，最後只能婉拒，然而看著客人離去的背影消失在寒夜中，讓松芳古相當不忍，因而決定轉型朝簡餐發展，並和妻子林佩蓉一起經營小餐館。

簡餐以豬肉、雞肉、午魚為主菜，透過燒烤呈現粗曠原民風味，出爐時肉香四溢、滋滋作響，令人食指大動；配菜則有東洋玉子燒、可樂餅搭配山芹，南洋越南春捲夾咸豐草（鬼針草），西洋焗烤野莧菜塔，以及仿排灣族「阿拜」的綠咖哩糯米粽、昭和野菜佐小米酒，與刺蔥紅茄梅醬豆腐。

松芳古說，以前大家吃原住民野菜風味餐，大多是台菜炒法，擺盤不夠精緻或調味掌握不佳，容易有「吃草」的感覺，但他以都市常見的洋食料理，加入野菜元素，看起來雖和一般洋食無異，但入口後的驚喜才是野菜料理的精隨所在。

初次品嘗洋食野菜的簡小姐說，餐廳提供的幾乎都是手工菜，最特殊的就是將野菜融入不同風格的料理中，視覺上將菜餚製作得相當到位，味覺上更是驚豔，沒有過往印象中的野菜生腥感，卻能保留純粹的野菜香，是相當難得的原民風味餐體驗。

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