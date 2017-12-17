天天吃好料》南投信義慢午廚房 精緻布農族料理

信義鄉布農風味餐「慢午廚房」，將野菜加入玉子燒、可樂餅、越南春捲、焗烤塔中，味道令人相當驚豔。（記者劉濱銓攝）

2017-12-17 09:10

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉望美村布農風味餐「慢午廚房」，長期鑽研原民風味料理，尤其將原民野菜入菜，透過精緻可口的洋食料理，呈現野菜美味，讓人在品嘗過程中，屢屢感受到野菜帶來的層次與驚喜，有別於傳統的原民風味桌菜，單點套餐更是受到小家庭散客歡迎。

餐廳老闆是布農族人松芳古（布農名：伊畢），多年前在一次除夕夜因忙於服務團客，突然有4名散客上門詢問餐點，但礙於桌菜經營型態，最後只能婉拒，然而看著客人離去的背影消失在寒夜中，讓松芳古相當不忍，因而決定轉型朝簡餐發展，並和妻子林佩蓉一起經營小餐館。

簡餐以豬肉、雞肉、午魚為主菜，透過燒烤呈現粗曠原民風味，出爐時肉香四溢、滋滋作響，令人食指大動；配菜則有東洋玉子燒、可樂餅搭配山芹，南洋越南春捲夾咸豐草（鬼針草），西洋焗烤野莧菜塔，以及仿排灣族「阿拜」的綠咖哩糯米粽、昭和野菜佐小米酒，與刺蔥紅茄梅醬豆腐。

松芳古說，以前大家吃原住民野菜風味餐，大多是台菜炒法，擺盤不夠精緻或調味掌握不佳，容易有「吃草」的感覺，但他以都市常見的洋食料理，加入野菜元素，看起來雖和一般洋食無異，但入口後的驚喜才是野菜料理的精隨所在。

初次品嘗洋食野菜的簡小姐說，餐廳提供的幾乎都是手工菜，最特殊的就是將野菜融入不同風格的料理中，視覺上將菜餚製作得相當到位，味覺上更是驚豔，沒有過往印象中的野菜生腥感，卻能保留純粹的野菜香，是相當難得的原民風味餐體驗。

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  • 信義鄉布農風味餐「慢午廚房」，將野菜做得跟洋食料理沒有兩樣，主菜燒烤豬肉令人唇齒留香。（記者劉濱銓攝）

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  • 慢午廚房是布農族人松芳古和妻子林佩蓉一起經營的原民風味小餐館。（記者劉濱銓攝）

    慢午廚房是布農族人松芳古和妻子林佩蓉一起經營的原民風味小餐館。（記者劉濱銓攝）

  • 慢午廚房是布農族人松芳古和妻子一起經營的原民風味小餐館，將原鄉常見野菜入菜是一大特色。（記者劉濱銓攝）

    慢午廚房是布農族人松芳古和妻子一起經營的原民風味小餐館，將原鄉常見野菜入菜是一大特色。（記者劉濱銓攝）

  • 慢午廚房是布農族人松芳古和妻子一起經營的原民風味小餐館。（記者劉濱銓攝）

    慢午廚房是布農族人松芳古和妻子一起經營的原民風味小餐館。（記者劉濱銓攝）

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