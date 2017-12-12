PM2.5監測「網」 即時空污e把罩

國立暨南大學透過廣布PM2.5微型感測器，即時呈現中台灣監測數值，讓民眾作為防範空污的參考。（取自「在地空氣品質即時地圖」網站）

2017-12-12 20:05

〔記者劉濱銓／南投報導〕近來全台籠罩空污陰霾，就連被認為是好山好水的南投也淪陷，國立暨南大學資管系副教授戴榮賦，近年研究空品大數據，利用廣布在中台灣的PM2.5微型感測器，以google地圖即時呈現區域內各點的空氣品質，監測數據還同步上傳至「在地空氣品質即時地圖」（www.airq.org.tw），讓民眾作為外出活動的因應參考。

戴榮賦表示，PM2.5微型感測器在南投有88個、彰化75個、台中25個，廣布在中台灣的PM2.5微型感測器，就像漂浮在海上的大量信標，利用大範圍布設監測，能依照時間推移觀察空污走向、停留時間，甚至分辨出易沉降或累積壞空氣的地區。

相較環保署在全台設置的空品測站，其精密分析就像是顯微鏡，而微型感測器的簡易設計則如放大鏡，密集布點能將當地PM2.5揭露出來，由於南投縣長期都被認為是好山好水的地方，但在大環境空污擴散下，受山脈走勢影響，髒空氣進入後容易累積，恐讓民眾生活在空污環境中還不自知，盼透過即時監測，只要上網就能參考因應，避免空污危害。