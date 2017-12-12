擺脫老二命運 竹山高中「隔空」飆唱奪冠心聲

南投縣國立竹山高中合唱團在老師呂怡穎（右）帶領下，演唱校歌向已故音樂大師黃友棣表達敬意。（記者謝介裕攝）

2017-12-12 14:41

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣國立竹山高中合唱團在全國高中職組學生音樂比賽中，歷經10年、10次挑戰，終於在今年一圓冠軍夢，得知香港中文大學合唱團即將來台演出，除了透過網路視訊相互道喜、祝賀以外，彼此也不忘「飆歌」分享歌聲、切磋歌唱技巧，也為合唱團走出台灣、迎向國際的教育課程，成功邁出一大步。

竹山高中、香港中文大學2校的校歌，均由台灣已故音樂大師黃友棣作曲，因這份連結，透過校友牽線，昨晚7時起雙方決定來場跨時空的歌聲相會。

2校透過網路視訊，首先各自演唱自己的校歌，向音樂大師黃友棣表達敬意後，隨即進行一連串「飆歌」活動，從民歌、流行歌迄饒舌歌以外，也在2部曲、3部曲、4部曲等合唱方面互相較量，使得學校表演教室彷彿變成KTV，氣氛嗨翻天！

校長陳漢銘指出，竹山高中合唱團成員約有70人，係由高一至高三不同班級之學生組成，因課業因素，僅能利用放學或假日時間練習，而音樂比賽成績則採績分制，「特優」（總成績須達90分以上），即是所謂第一名，第二名為「優等」（總成績85至90分）。

今年是該校合唱團第10年代表南投縣參賽，之前9次成績都是「優等」，此次終於擺脫優等的「老二命」奪下冠軍，更顯得難能可貴。

合唱團指導老師呂怡穎說，校方最近將國際教育列為教學重點，遂藉此得獎機會與香港中文大學合唱團視訊交流以外，也強調，明年1月6日其受邀前來台北表演時，該校合唱團一定會前往觀摩學習，期增進合唱團學員音樂視野及素質，朝「好還要更好」的目標努力。